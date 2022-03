Land will Solarparks künftig eigenständig und ohne Widmung errichten

Um den Ausbau der erneuerbaren Energie zu beschleunigen und zu vereinfachen entmachtet das Land die Gemeinden und will Photovoltaikanlagen über 20 Hektar künftig selbst genehmigen - ohne Umwidmung im Gemeinderat. Gerade der Krieg in der Ukraine habe die Notwendigkeit der Energie-Autarkie unterstrichen, so Landeshauptmann Doskozil: "Wer den Ausbau der Solarenergie verhindert, unterstützt damit Putin."

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at