Zur aktuellen politischen Lage nahm der Landeschef nun Stellung im Interview mit einer österreichischen Tageszeitung. Dabei überraschte Doskozil auch mit dem Grund für den vierten operativen Eingriff, der im Jänner dringend nötig war: Ein Abszess am Kehlkopf habe gedroht, ihm sozusagen Luft- und Speiseröhre abzudrücken.

Nach der Regeneration fühlt er sich aber wieder fit – im Kirchenchor werde er zwar nicht mehr singen, so Doskozil, aber seine Stimme sei „politiktauglich“. Gerüchten über einen möglichen Rückzug tritt er entschieden entgegen, im Gegenteil: Ausgeschlossen ist nach wie vor selbst die Bundespolitik nicht.

Die Linie der eigenen Bundespartei findet Doskozil derzeit „zu defensiv“. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sei „als Ärztin sehr fokussiert auf das Corona-Thema und wäre jetzt sicher eine ausgezeichnete Gesundheitsministerin“.

Man müsse das aber breiter denken, ruft Doskozil erneut zu mehr Öffnungsschritten auf; man müsse lernen, mit dem Virus zu leben. „Defensiv“ nennt er es aber vor allem auch, dass die SPÖ im Bund dabei zusehe, „wie ÖVP-Politiker von der Justiz als Beschuldigte geführt werden“.

Damit ist Doskozil bei der Kritik an Kanzler Sebastian Kurz und dessen Krisenpolitik: Den Bundeskanzler bezeichnet er als „Showmaster, den Florian Silbereisen der Politik“.

Von "unsachlicher Kritik" sprach im Gegenzug ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior: "Doskozil leidet offensichtlich unter der zunehmenden parteiinternen Beliebtheit Rendi-Wagners", konterte Melchior und forderte den Landeshauptmann in einer Aussendung dazu auf, "sich in die Krisenbewältigung einzubringen".

Die türkis-grüne Bundesregierung bleibt aber im Visier des Landeschefs. Angesprochen auf eine mögliche Alternative meinte Doskozil, eine Koalition von SPÖ, Grünen und NEOS wäre eine „charmante Variante“.

In seinem Büro im Landhaus gab Doskozil am Freitag auch dem ORF Burgenland und der BVZ ein Interview. Dabei äußerte er sich ebenfalls kritisch zum „ÖVP-Stil“ und forderte neue Ansätze im Krisenmanagement. Beim Bundesparteitag der SPÖ werde es keinen Gegenkandidaten oder Gegenkandidatin zur amtierenden Vorsitzenden Rendi-Wagner geben. Im Land will Doskozil das Regierungsprogramm weiter abarbeiten. Kommende Woche wird zum ersten Jahr der absoluten SPÖ-Regierung ein Bericht präsentiert.

… das Krisenmanagement: „Wir können uns nur mehr bis zu einem gewissen Teil leisten, alles zuzusperren. Man merkt ja auch in der Bevölkerung, dass der Unmut steigt. Man muss diese Situation auch mit Hausverstand betrachten und kann nicht alle Lebensbereiche bis ins letzte Detail vorschreiben. Was nicht gelungen ist, das muss man auch ganz offen sagen, ist, die Gesellschaft mitzunehmen. Man kann Politik nicht gegen die Menschen machen.“

… einen fliegenden Wechsel der SPÖ in die Bundesregierung: „Ich glaube, es wäre der größte Fehler der Sozialdemokratie, jetzt dieser Versuchung zu erliegen. Natürlich sind wir eine Partei, die das Ziel vor sich trägt, wieder in Regierungsverantwortung zu kommen. Aber ich glaube, es wäre fatal, in diese Art und Weise der Politik einzusteigen. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist ein Showmaster, der im Rampenlicht stehen will, und wenn es schwierig wird, dann entfernt er sich. Das erwartet man nicht von einem Politiker in oberster Verantwortung der Republik.“

… die absolute Mehrheit der SPÖ im Burgenland: „Mit dem Stil, mit dem die ÖVP Oppositionspolitik macht, ist es schwer, sachpolitisch zusammenzuarbeiten. Deshalb habe ich ganz klar gesagt: In dieser Legislaturperiode ist unser wichtigster Partner die Bevölkerung. Wir beweisen in Richtung Bevölkerung, dass wir in der Lage sind, mit den Möglichkeiten, die wir haben, sensibel umzugehen und Transparenz zu gewährleisten.“

… die Krise am Arbeitsmarkt: „Die Landespolitik kann unterstützen, indem sie Baumaßnahmen forciert und vorzieht, die wir vielleicht später angegangen wären. Mit Initiativen wie dem Handwerkerbonus oder dem Bonusticket im Tourismus kann auch viel abgefedert werden. Dass das nicht immer gelingt, dass man den Menschen jetzt nicht die Hoffnung machen kann, für jeden eine Lösung zu finden – auch das muss die Politik sagen.“

