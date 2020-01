Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat sich am Freitagmorgen von seiner sportlichen Seite gezeigt: Bei -2°C ist er auf einem Teilstück der Burgenland Extrem Tour - von Neusiedl am See nach Oggau - in das Wahlkampf-Finish gestartet.

Beim Start beim Neusiedler Pannoneum waren, neben Doskozils Team und Mitgliedern der Landesregierung, auch alle SPÖ-Bezirkskandidaten für die Landtagswahl und eine Schar von Unterstützern des Landeshauptmanns mit dabei.

Auf dem 30 Kilometer langen „Burgenland Extrem"-Teilstück sind auch die „Golden Walker" (Sportler im Alter 60+) und die Schülergruppe „School of Walk" mitmarschiert. Bei der heurigen Auflage der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour wird eine Rekord-Teilnehmerzahl von 6.500 Personen erwartet.