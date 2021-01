Nach seiner vierten Kehlkopf-Operation befindet sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach wie vor im Universitätsklinikum Leipzig, am Montag wird er aus der stationären Behandlung entlassen und kann nachhause ins Burgenland. Das gab Doskozil nun via Facebook-Nachricht bekannt. Und es gibt auch weitere positive Nachrichten aus Leipzig: „Die Untersuchung des Gewebes hat auch nochmals bestätigt, was schon vorher feststand: dass es sich bei dieser seltenen Beeinträchtigung der Knorpelstruktur des Kehlkopfgerüstes um eine gutartige Erkrankung handelt, die mit einer entsprechenden Nachbehandlung zur Gänze wieder in den Griff zu bekommen ist.“

Doskozil bedankt sich bei seiner Verlobten Julia Jurtschak für die Unterstützung sowie beim Team rund um den behandelnden Arzt Andreas Dietz. Vor allem dankt der Landeschef auch für die zahlreichen Genesungswünsche aus der Bevölkerung: „Diese vielen Rückmeldungen haben mir einmal mehr gezeigt, wie groß der Zusammenhalt im Burgenland ist – und dass man daraus sehr viel Energie und Zuversicht schöpfen kann.“ Die Regeneration steht ab kommender Woche auch zuhause im Burgenland an erster Stelle. Wie berichtet, steht Doskozil mit der Landesregierung in Kontakt, wo die Amtsgeschäfte in Teamarbeit geführt werden. Seine Nachricht beendete der Landeshauptmann wieder mit den Worten: „Bis bald in alter Stärke!“