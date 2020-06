Die Diskussion um die Stadt-Förderung der Fachhochschule Burgenland in Eisenstadt sorgt, wie berichtet, auch politisch für Zündstoff. Eisenstadt löst Vertrag Aufregung um Fachhochschul-Förderung

Im Eisenstädter Gemeinderat soll am Montag beschlossen werden, dass der jährliche Beitrag von zuletzt 167.000 Euro, der als Förderung aus der Kommunalsteuer an die FH zurückgeht, eingestellt werden soll. Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) begründete dies zum einen mit der finanziellen Lage durch die Corona-Krise, zum anderen mit dem hohen Anteil von Studierenden aus anderen Bundesländern.

Während die Fachhochschule mit Geschäftsführer Georg Pehm von einem „unverständlichen“ Schritt spricht, ließ heute Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Rande einer Pressekonferenz aufhorchen: „Es gibt derzeit viele Projekte, die das Land in Eisenstadt plant oder umsetzt. Ich bin für partnerschaftliche Lösungen immer zu haben. Falls Bürgermeister Steiner einen anderen Weg gehen will, müssen wir uns natürlich aber die Frage stellen, ob Eisenstadt der richtige Standort für die FH Burgenland ist oder ob wir ihn verlegen müssen.“ In Pinkafeld sei man sehr froh darüber, FH-Standort zu sein – „und in Neusiedl am See würde man die FH Burgenland mit offenen Armen empfangen, wenn dort ein Standort oder zumindest eine Expositur geschaffen wird“, so Doskozil, der betonte, vor einer Grundsatzentscheidung sei noch ein Gespräch mit Steiner zu führen.

„Asylzentrum politisch gewollt“

Auch zu den geplanten Asyl-Schnellverfahren aus drei Bundesländern, die nach Plänen des Innenministeriums im Probebetrieb in Eisenstadt ablaufen sollen, nahm Doskozil Stellung: Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wolle seine Ankündigung vom Jänner umsetzen, daher sei „dieses Asylzentrum offenbar politisch gewollt“: „Der Preis dafür ist, dass man Asylwerber quer durch Österreich führt. Das ist meiner Sicht nicht effizient, das ist lächerlich“, so der Landeshauptmann.

Empörung SPÖ Burgenland gegen "Asylzentrum" in Eisenstadt

Dies begründet Doskozil mit der aktuellen Abwicklung: So werde ein Asylwerber, der in der Steiermark oder in Niederösterreich aufgegriffen werde, zur Erstbefragung nach Vordernberg oder St. Pölten und dann nach Traiskirchen gebracht. „In Zukunft würde man ihn dazwischen nach Eisenstadt bringen. Was ist da der Sinn dahinter?“, so Doskozil.