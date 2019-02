„Ich war mein Leben lang ein Stürmer und hab gern Tore geschossen.“ Der Fußballer spricht aus Heinrich Dorner, wenn er meint, dass er kein Problem damit haben wird, im neuen SPÖ-Regierungsteam auch einmal in die Offensive zu gehen.

In seiner Heimatgemeinde Lackenbach ist Dorner dem Fußball seit Ewigkeiten treu und seit sieben Jahren als Obmann. Diesen Posten wird er nun aber langsam übergeben – um Zeit für seine „neue Rolle“ zu haben. „Die Vorfreude ist jetzt schon groß“, sagt der designierte Landesrat im BVZ-Gespräch.

„Land als Lebensraum attraktiv gestalten“

Wenn Hans Peter Doskozil am 28. Februar als Nachfolger von Landeshauptmann Hans Niessl angelobt wird, folgt Heinrich Dorner als Regierungsmitglied aus dem Mittelburgenland Norbert Darabos nach. Seine künftigen Zuständigkeiten: Verkehr, Baudirektion und Wohnbauförderung. „Das Burgenland als Wohnraum wird mein Kernthema, den Lebensraum attraktiv zu gestalten und den Menschen auch in punkto Verkehr und Arbeitsplätzen Möglichkeiten zu eröffnen“, gibt Dorner einen Ausblick darauf, wie er sein Amt anlegen will.

Dass es nach den Landtagswahlen 2020 – auch weil dann die Regierung verkleinert werden soll – wieder vorbei sein könnte, ist ihm bewusst: „Ich will mich reinhängen und natürlich würde ich das gerne länger machen. Jetzt gilt es einmal, mich zu beweisen.“ Warum es ihn nach 16 Jahren Privatwirtschaft in die Politik zieht? „Ebenso lange bin ich schon in der Gemeindepolitik. Ich gehe gerne raus und höre den Menschen zu. Und so will ich es auch in der Landespolitik handhaben.“ Kurz vor Weihnachten kam das Angebot von Doskozil und Dorners Bauch „hat relativ schnell ja gesagt“.

Auch der „Drive“ des neuen Teamchefs sei überzeugend gewesen: Den pragmatischen Zugang zur Politik teilt Dorner mit dem künftigen Landeshauptmann ebenso wie die Leidenschaft für den Fußballklub Rapid. Sein absoluter Lieblingsverein ist aber der SV Lackenbach.

Der Fußballsport bleibt ein ständiger Begleiter, auch in der Politik: „Da kann man so viel ableiten – es gibt immer einen Teamchef, Strategien und verschiedene Arten von Spielern.“

Dem Sportplatz will Dorner treu bleiben, Zeit für weitere Hobbys ist da Mangelware, denn am Ende dreht sich alles ums Familienleben. Das soll auch als Landespolitiker nicht zu kurz kommen. Mit seiner Frau hat sich Dorner bereits auf die neue Herausforderung abgestimmt. „Sie kennt das ja schon, weil sie auch so eine ,Vereinsmeierin‘ wie ich ist.“

Der „Verbinder“ aus dem Mittelburgenland

Mit zwei Söhnen – Zwillinge im Alter von viereinhalb Jahren – lebt das Paar in Lackenbach. „Ich bin ja ein glühender Mittelburgenländer, wenn man so will“, sagt Dorner. Würde man es philosophisch sehen, könne die Mitte eine verbindende Rolle zwischen dem Nord- und Südburgenland einnehmen: „Auch ich bin so ein ,Verbinder‘. Das lernt man in der Gemeindepolitik und in den Vereinen.“

Dass Dorner als Mittelburgenländer beim Thema Wein mitreden kann, versteht sich von selbst. Die Frage nach seinem Lieblingswein beantwortet er diplomatisch: „Selbst wenn ich internationale Weine verkoste, lande ich immer wieder beim Blaufränkischen. Nicht weil ich aus dem Blaufränkischland komme, sondern weil er mir einfach schmeckt.“