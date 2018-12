Hohe Strafen für Postings im Netz forderte zuletzt Karoline Edtstadler, Staatssekretärin für Inneres, sie setzt sich dabei vor allem für Frauen, die Opfer von Gewalt wurden ein. Die BVZ bat sie gemeinsam mit ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner zum Doppel-Interview.

Man habe erst in den letzten Wochen wieder gesehen, dass Gewalt im Netz – insbesondere gegen Frauen – ein großes Thema sei, so Edtstadler. Hier gelte es, „gesellschaftlich eine rote Linie, eine Grenze aufzuzeigen“. Effektiv könne das aber nur sein, wenn derartige Poster „auch eine rasche Reaktion bekommen.“ Ihr schwebe vor, „dass jemand, der das macht, rasch eine Geldstrafe bekommt.“ Im Falle einer Wiederholung müsse man „das steigerungsfähig ausbauen und den entsprechenden Rahmen geben.“

Gewisse Vorbilder gebe es bereits, in sechs von neun Bundesländern seien in den Landesverwaltungsgesetzgebungen Beleidigungen vorgesehen: „Es ist anzudenken, dass man das auf Bundesebene zieht und hier einen einheitlichen Tatbestand schafft.“ Im 21. Jahrhundert sei es sicherlich „längst an der Zeit, dass wir diese Gesetze in die Höhe bringen.“

Beleidigungen im Netz seien nicht geschlechtsspezifisch zu sehen, ergänzte Steiner, es gebe auch immer wieder Anfeindungen gegen Männer. Auch er selbst sei etwa im letzten Gemeinderatswahlkampf davon betroffen gewesen. „Eine Person hat jeden Tag eine Video-Botschaft gepostet und mich beleidigt.“ Man versuche, Derartiges zwar zu ignorieren, insbesondere für Familienmitglieder sei es oft aber nicht leicht, damit umzugehen. Es gehe einfach darum, „das Bewusstsein zu schärfen, dass im Internet nicht alle Hemmschwellen fallen dürfen.“

Verschärfungen will Edtstadler auch im Strafrecht. Bei Vergewaltigungen etwa sollten ihren Vorstellungen zufolge keine bedingten Strafen mehr ausgesprochen werden. „Es muss klar sein: Hier gibt es eine rote Linie und auch entsprechende Sanktionen.“ Steiner zufolge geht es auch um die Verhältnismäßigkeit, oft würden etwa Vermögensdelikte strenger bestraft als Vergewaltigungen.

Gerade in der Weihnachtszeit sei Gewalt an Frauen oft ein Problem, so Edstadler. Wichtig sei ein möglichst frühzeitiges Einschreiten: „Da setzt auch die Täterarbeit an, nämlich aufzuzeigen: Du hast hier ein Problem.“