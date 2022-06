Landeschef Doskozil ehrt großen Europäer

Werbung

Eine burgenländische Delegation mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an der Spitze sowie Landesrat Heinrich Dorner als Vertreter im Ausschuss der Regionen startete heute, Donnerstag, zu einem Besuch in Brüssel. Einen Höhepunkt des umfangreichen Programmes gab es bereits mit der Ehrenzeichenverleihung an den vormaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker.

Im Rahmen eines Festaktes im Brüsseler Verbindungsbüro überreichte Landeshauptmann Doskozil das „Komturkreuz mit Stern des Landes Burgenland“, die höchste Auszeichnung, als Würdigung und Dank "für herausragende Verdienste um das Burgenland". Doskozil würdigte Juncker als „großen Europäer und Politiker mit Charakter, klarer Haltung und Weltanschauung, der das europäische Projekt stets als Friedensprojekt begriffen hat“.

„Juncker an der Spitze der EU-Kommission stets auch zugänglich für die Anliegen der Regionen war“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil

Für die Entwicklung des Burgenlandes sei es von besonderer Bedeutung gewesen, dass „Juncker an der Spitze der EU-Kommission stets auch zugänglich für die Anliegen der Regionen war“. Doskozil weiter: „Das Burgenland hat vom EU-Beitritt Österreich 1995 stark profitiert und sich durch die optimale Nutzung der EU-Fördergelder von einem Ziel-1-Gebiet zu einer Vorzeigeregion für eine gelungene Regionalpolitik in Europa entwickelt.“ Zugleich habe Juncker wesentlich zur Anerkennung dws Burgenlandes als Übergangsregion beigetragen.

Foto: Markus Stefanitsch

"Jean-Claude Juncker war ein Präsident zum Anfassen, der eine EU-Politik mit Leidenschaft gelebt hat", sagte Doskozil. Juncker bedankte sich in seiner Ansprache für die besondere Würdigung und sorgte für Lacher, als er meinte, ihm seien "die Sozialisten grundsätzlich lieber" und er und der ebenfalls anwesende EU-Kommissar Johannes "Gio" Hahn hätten wohl auch "gute Sozialisten abgegeben". Sie seien nur "zu früh abgebogen", schmunzelte der konservative Ex--Kommissionspräsident, der versprach, dem Burgenland demnächst einen Besuch abzustatten.

Energiefragen und der erst vor wenigen Wochen von der Europäischen Kommission veröffentlichte „REPowerEU-Plan“ standen zudem im Zentrum eines Treffens mit Vertretern der Europäischen Kommission und Österreich Energie. Der „REPowerEU“-Plan sieht die Unabhängigkeit Europas von fossilen Brennstoffen aus Russland deutlich nvor 2030 vor. Dazu soll der Übergang zu sauberen Energien beschleunigt und die Kräfte gebündelt werden.

Foto: Markus Stefanitsch

Seitens des Landes verwies Doskozil auf eine Vorreiterrolle bei erneuerbarer Energie sowie auf das im März geschnürte "Energie-Unabhängigkeitspaket", das den Ausstieg aus Öl und Gas beschleunigen soll.

Morgen, Freitag, stehen im Rahmen des Arbeitsbesuches noch Gespräche zum Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft auf dem Programm.