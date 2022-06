SPÖ Burgenland feierte ihr 100-Jahr-Jubiläum

Werbung

Das Burgenland habe sich in den vergangenen hundert Jahren "sehr erfolgreich" entwickelt, meinte Eisenkopf. Vom "Armenhaus Österreichs", wie es ursprünglich bezeichnet worden sei, sei heute keine Rede mehr. Viele dieser Jahre habe die Sozialdemokratie mit den Burgenländerinnen und Burgenländern gestaltet.

Nach Repressalien und Inhaftierungen während der Zeit des Nationalsozialismus und des Ständestaats habe man ab 1964 den Landeshauptmann gestellt: zuerst mit Hans Bögl, dann mit Theodor Kery, Johann Sipötz, Karl Stix, Hans Niessl und derzeit mit Hans Peter Doskozil, der bei den Feierlichkeiten nicht anwesend war, weil er kurzfristig in die Ukraine gereist war.

Ziel der SPÖ Burgenland sei eine "soziale, schnörkellose, pragmatische Politik", betonte Eisenkopf. Die Geschichte der Partei ist in einer Ausstellung in der Zentrale bildlich dargestellt. Kurator Johann Grillenberger zeigt unter anderem Parteiabzeichen aus 1921 und ein altes Parteibuch.

Landesgeschäftsführer Roland Fürst kündigte im Rahmen der Feierlichkeiten an, dass die SPÖ auf ihre für die Gemeinderatswahlen am 2. Oktober geplante Plakat-Kampagne verzichten wird. Die 16 Bogenplakate mit Doskozil werden nicht aufgestellt, nur kleine Plakate in den Orten wird es geben. Damit wolle man deutlich machen, dass man es mit dem am Landesparteitag im Mai angekündigten Plakatverbot für Landtagswahlen ernst meine. Antreten wird die SPÖ laut Fürst in allen Gemeinden. Ziel sind zwei bis vier neue Bürgermeister.