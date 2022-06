Gewaltschutz: Schulungen für Behördenleiter im Burgenland

Werbung

Im Vorjahr sind im Burgenland 276 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen worden, 2022 sind es bisher rund 150. "Gewalt gegen Frauen steht leider immer noch auf der Tagesordnung", stellte Landeshauptmann-Stellvertreterin und Frauenreferentin Astrid Eisenkopf (SPÖ) fest und verwies auch auf die Zahl der Femizide. Am Mittwoch fand in Eisenstadt daher eine Gewaltschutzschulung für 20 Behördenleiterinnen und -leiter statt.

Die Bezirksverwaltungsbehörden seien in ihrem Arbeitsalltag immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen Gewalt in der Familie ein Thema ist. "Die Schulung soll dazu dienen, die Verantwortlichen bei der oft so schwierigen Gefahreneinschätzung zu unterstützen und sie über die verschiedensten Beratungs- und Hilfsangebote sowie Opferschutzeinrichtungen im Burgenland zu informieren", so Eisenkopf. Derzeit werde auch an einer landesweiten, ressortübergreifenden Gewaltpräventionsstrategie gearbeitet, sie soll im Spätherbst vorliegen.