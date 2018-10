Landesnahe Betriebe verzichten auf Glyphosat .

Das Burgenland hält weiter am Ziel fest, langfristig glyphosatfrei zu werden, fest. In den landesnahen Betriebe werde bereits auf den Einsatz des Herbizids verzichtet, berichtete Naturschutzlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Donnerstag.