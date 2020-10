Nicht nur das Land Burgenland feiert im kommenden Jahr seine 100-jährige Zugehörigkeit zu Österreich, auch die Weinbauschule Eisenstadt selbst wird 100 Jahre alt. Ein doppelter Grund also, um einen ganz besonderen Jubiläumswein zu produzieren.

Zum perfekten Start dieses Jubiläumsweines besuchte LH Hans Peter Doskozil die SchülerInnen der Weinbauschule Eisenstadt bei ihrer Lese in der Riede Feiersteig, einer Top-Lage für Weingärten in Eisenstadt. Die SchülerInnen ernteten heute Trauben der Sorte Blaufränkisch. Die Trauben werden im Landesweingut des Burgenlandes, dem Lehrbetrieb der Weinbauschule verarbeitet. Die Direktorin der Fachschule, Prof.in Ing.in Eva Ackerl, lud LH Doskozil ein, den Weg der Trauben in den nächsten Monaten gemeinsam weiter zu verfolgen.



Bei der Weinlese betonte LH Doskozil: „100 Jahre Burgenland ist ein ausgezeichneter Anlass, sich mit der eigenen Geschichte und Identität auseinanderzusetzen. Ein wichtiger Teil dieser Geschichte ist der Weinbau im Land. Das 100-jährige Bestehen der Weinbauschule Eisenstadt zeigt beispielhaft, wie stark dieser Ausbildungszweig im Land verankert ist. Die Landwirtschaftliche Fachschule bietet jungen Menschen eine fundierte und umfassende Ausbildung in allen Bereichen der Agrarwirtschaft. Sie trägt bedeutend dazu bei, dass sich die Landwirtschaft im Land zu einer der innovativsten in Europa entwickelt, in der die Biowende möglich und auch umsetzbar ist“.



„In einem bestens ausgestatteten Lehrbetrieb lernen die SchülerInnen die nachhaltige Produktion von diversen Feldfrüchten, von Obst und Gemüse, aber auch die Veredelung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren Vermarktung“, so Ackerl.

Der Lehrbetrieb, das Landesweingut des Burgenlandes, bietet als wachsender BIO-Betrieb die Möglichkeit des Lernens im Zusammenspiel von Agrarwirtschaft, Umwelt und Naturschutz. Zahlreiche nationalen und internationale Prämierungen der Produkte (Weine, Destillate, Säfte, Essige …) sind Beweis für die Qualität der Ausbildung mit hoher Zukunftskompetenz. Die AbsolventInnen sind gefragte Fachkräfte in der gesamten Weinbranche bzw. in Obst-, Gemüsebau- und Pflanzenbaubetrieben.