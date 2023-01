Corona-Patienten in der Ordination?

Werbung

Zum Höhepunkt der Omikron-Welle kamen die Visiten-Ärzte im Burgenland kaum nach: Nur je ein Ansprechpartner für das Nord- und Südburgenland und zahlreiche Anrufe täglich; das bedeutete in erster Linie viele Fahrten und nur so viele Visiten wie eben möglich.

Seit einiger Zeit hat das Pensum aber deutlich nachgelassen, weshalb das Burgenland – übrigens als letztes aller Bundesländer – mit Februar den Visitendienst einstellt. Auch eine Entscheidung seitens der Gesundheitskasse – angesichts der gesunkenen Fallzahlen und Kosten. Das Land hat inzwischen, wie berichtet, auf die „hauseigene“ Gesundheitsberatung via 1450 umgestellt (die Anrufe werden von der Sicherheitszentrale verwaltet und an beratende Mediziner weitergeleitet); zugleich wird ein „Comeback“ der Akut-Oridnationen vorbereitet.

Letztere sind aber nicht unbedingt für Covid-Patienten vorgesehen, ebenso wenig wie Arzt-Ordinationen. Zwar hat es zuletzt kein direktes „Verbot“ in diese Richtung gegeben, doch sagt der Hausverstand, dass Infizierte nicht gerade im Wartezimmer sitzen sollten.

Das ist auch für Kammer-Vizepräsident Michael Schriefl als Sprecher der niedergelassenen Ärzte ein klarer Fall: Jeder Arzt und jede Ärztin kann in Eigenverantwortung entscheiden, ob man die Patienten zu einem gesonderten Termin in die Praxis bitten, in Schutzkleidung selbst zur Visite ausrücken oder den Gang ins Spital empfehlen sollte. „Und vieles kann man telefonisch erledigen“, erinnert Schriefl daran, was Covid gelehrt hat: Die Pandemie sei, „vielleicht vorbei, aber Corona bleibt“, zitiert er die jüngste Meinung von Virologen.

Noch ausständig ist die detaillierte Information der Patienten, wie einige Mediziner bekritteln. Seitens der ÖGK wird auf BVZ-Anfrage festgehalten, dass die wenigen anfallenden Visiten im Rahmen des Bereitschaftsdienstes mitbetreut werden könnten. Der gesonderte Visitendienst sei mit dem Wegfall der Quarantäne-Bestimmungen eben nicht mehr nötig.