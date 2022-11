Burgenland erhöht Abgaben für Windkraft- und PV-Anlagen

Werbung

Die Produzenten erneuerbarer Energien, die in der EnergiekriseGewinne einfahren, sollen über die höhere Abgabe einen "Fairnessbeitrag" leisten, der den Menschen zugutekommt, die besonders unter der Krise leiden, sagte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Das Geld fließt in den Sozial- und Klimafonds.

Für eine Erhöhung der Abgabe muss das Raumplanungsgesetz novelliert und der darin festgeschriebene Maximalbetrag erhöht werden. Für Betreiber von Photovoltaikanlagen (PV) wird der Maximalbetrag künftig 6.500 Euro pro Hektar statt wie bisher 1.400 Euro betragen. Für Windkraftanlagen sollen maximal 17.600 Euro pro Megawatt eingehoben werden können, bisher waren es 3.000 Euro. Das heiße aber noch nicht, dass die gesamte Summe auch wirklich verrechnet werde, erläuterte Dorner. Der tatsächliche Betrag wird im Jänner nach Beschluss des geänderten Raumplanungsgesetzes per Verordnung festgelegt.

Außerdem soll es mit der Gesetzesänderung für Betriebe leichter werden, Photovoltaikanlagen für den Eigengebrauch zu errichten. Auf geeigneten Flächen neben Betriebsstätten sollen Anlagen ermöglicht werden, sofern sich die Firmen damit zu 70 Prozent selbstversorgen. Die bisherige Obergrenze von 200 Quadratmetern für PV-Anlagen auf Betriebsgebieten fällt weg. Zudem muss die Fläche nicht extra umgewidmet werden, erklärte Dorner.

SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich betonte, es handle sich um eine "Fairnessabgabe für Krisengewinner", die auf die großen Energieerzeuger, die derzeit Rekordgewinne einfahren würden, abziele. Private seien ausgenommen. Die Erhöhung der Abgabe dürfe auch nicht an die Haushalte, die die Energie beziehen, weitergegeben werden.

Die Kritik von Grünen und FPÖ wies die SPÖ zurück. Aus seiner Sicht bestehe auch nicht die Gefahr, dass die Energieerzeuger aufgrund der höheren Abgabe die Investitionen in erneuerbare Energien zurückfahren könnten, meinte Dorner. "Es bleibt so viel Gewinn über, dass ich keine Blockade bei Investitionen sehe."

Die Änderung des Raumplanungsgesetzes soll noch im November im Landtag beschlossen werden und im Jänner in Kraft treten. Danach wird die Verordnung mit der konkreten Höhe der Abgabe erlassen.