Wärmepreise im Burgenland gedeckelt

Eine Familie in einem Einfamilienhaus hat im Schnitt einen 15.000 kWh Strom- und Gasverbrauch sowie 40.000 Jahreseinkommen. Sie zahlte bisher 76 Euro für Strom und 100 Euro für Gas pro Monat, die Teuerung würde ein Plus von 131 Euro für Strom und 196 Euro für Gas bedeuten. Mit Bundes- und Landesdeckelung sind es 18 Euro für Strom und 50 Euro für Gas. Insgesamt also ein Anstieg von 176 auf 244 statt auf 503 Euro, quasi ein 50 Prozent-Rabatt.