Energie und Haushalt: Spar-Tipps mit Hausverstand

Werbung

Zwei bis drei Grad weniger im Wohnraum, ein bis zwei Grad mehr im Kühlschrank: So einfach kann Energiesparen mit Hausverstand sein, wenn es nach Physiker Werner Gruber und Umweltmediziner Hans Peter Hutter geht. Im Gespräch mit der BVZ sehen die Experten die Diskussion um die Heiz-Disziplin in kalten Monaten jedenfalls unaufgeregt.

„Gehen wir es gemeinsam an, dann kommen wir gut über den Winter!“

„Wir waren bisher ja in Zuckerwatte gepackt“, erinnert Hutter daran, dass die durchschnittliche Haushalts-Temperatur im Lauf der Jahre konstant angestiegen ist. Anstelle von 25 Grad dürfen es im Wohnzimmer gerne zwischen 20 und 22 sein, im Schlafzimmer überhaupt nur 17 bis 19 Grad. Man bewegt sich damit zwar etwas aus der Komfortzone, muss zwischendurch vielleicht einmal vom Sofa aufstehen und sich wein wenig bewegen, spart aber merklich Energiekosten: „Jedes Grad zählt“, lautet die Devise. Das dürfe man ruhig sportlich sehen: „Gehen wir es gemeinsam an, dann kommen wir gut über den Winter!“

Und: Hohe Raumtemperaturen erhöhen die Trockenheit und damit das Infektionsrisiko, wie wir spätestens seit Corona wissen. Das kühlere Großraumbüro ist damit also auch sicherer, wenn man so will.

„Es mag zwar für viele nicht attraktiv sein, aber am meisten spart man mit Tempo 100 auf der Autobahn und 80 auf der Landstraße.“

Werner Gruber

Die klassischen Haushalts-Tipps, die derzeit allgegenwärtig scheinen – Deckel auf den Kochtopf, Standby-Modus und Licht aus! – sind für viele ja nicht neu, sagt Werner Gruber: „Man sollte es eher so sehen – es geht darum, wieder Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Energie einen Wert hat und nichts Selbstverständliches ist.“ Für viele Haushalte wird das Sparen aber gerade jetzt essentiell; und das beschränkt sich bei Weitem nicht allein auf die Frage der Raumtemperatur. Geht‘s um den Treibstoff, rät Gruber zur Entschleunigung: „Es mag zwar für viele nicht attraktiv sein, aber am meisten spart man mit Tempo 100 auf der Autobahn und 80 auf der Landstraße.“

Im Gruber’schen Selbstversuch kam dabei eine Treibstoff-Ersparnis von 50 Prozent heraus. Die Erklärung liefert wieder einmal die Physik: „Es geht ganz einfach um den Luftwiderstand, der steigt ab 80 Stundenkilometern an, und zwar quadratisch.“