In der Kategorie „Integration“ ging der mit 1.000 Euro dotierte Preis an die von Asylwerbern geschriebene Zeitung „viel-stimmig“. In dem von der Initiative „Region Neusiedler See hilft“ geschaffenen Medium können Zuwanderer über ihr Leben und ihre Erfahrungen berichten.

Den Kinder- und Jugendintegrationspreis teilen sich die Volksschule Forchtenstein für den Jahresschwerpunkt „Respekt und Wertschätzung an Schulen“ sowie die Kooperation „Integration Boxen Burgenland“, deren Ziel es ist, neben dem Sport auch soziale Werte wie Respekt und Toleranz zu vermitteln. Auch dieser Preis ist mit insgesamt 1.000 Euro dotiert. Integration in kleinen Einheiten stattfinden zu lassen, sei der richtige Weg, zeigte sich Sozialllandesrat Christian Illedits (SPÖ) überzeugt.

Dieses Jahr wurde auch erstmals ein „Würdigungspreis Integration“ überreicht, die Gewinnerin ist Ingrid Kornberger vom Verein IDUNA in Jennersdorf. Kornberger sei im Bezirk die erste Anlaufstelle zu diversen Angelegenheiten im Bereich Integration, hieß es bei der Preisübergabe. Man baue eher Kontakt zur einheimischen Bevölkerung auf, wenn man schon persönlich jemanden kenne, betonte Integrationsbeauftragte Sanya Neinawaie.