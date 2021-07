Rund eine Million Messungen wurden seit November 2020 an 14 Radarboxen burgenlandweit durchgeführt, 14.245 Strafen ausgestellt. Eine Summe der Einnahmen wurde nicht genannt, es gehe dabei nicht um "Abzocke, sondern um die Erhöhung der Verkehrssicherheit", so Dorner.

Ein hoher Prozentsatz der Verkehrsunfälle sei auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Auch Lärmbelästigung könne durch eine Temporeduktion vermindert werden. "Es geht klar darum, menschliches Leid zu verhindern. Raserei ist kein Kavaliersdelikt", betonte der Landesrat. Im November begann das Land daher an 14 Standorten, zwei in jedem Bezirk, Radarmessungen durchzuführen. Übertretungen werden wie im Falle der Polizei an die zuständige Bezirkshauptmannschaft gemeldet, die dann die Strafe ausstellt. "99 Prozent sind sehr diszipliniert unterwegs. Es gibt aber auch viele Übertretungen. Wir wollen auch diese 14.000 sensibilisieren", so Dorner. Die Polizei soll durch die Maßnahme entlastet werden: "Es ist kein Gegen-, sondern ein Miteinander."

Das Feedback der Bevölkerung und der Kommunalpolitik sei sehr positiv, daher habe man sich dazu entschlossen, die Überwachung mit mobilen Geräten auch auf Gemeindestraßen auszuweiten. "Wir wollen niemanden verpflichten, wollen aber ein Angebot machen", so Dorner. Ortschaften werde ein Paket für ein gewisses Zeitfenster angeboten, für das sie zahlen. Die Einnahmen wiederum fließen in das Gemeindebudget. Abgewickelt werden die Strafen über die Bezirksverwaltungsbehörde.

Wolfgang Werderits von der Verkehrsüberwachung erklärte, dass drei Fahrzeuge mit mobilen Geräten angekauft werden. Stationiert werden diese in den Bezirken Oberpullendorf, Oberwart und Neusiedl.