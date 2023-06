Neuerliche Auszählung bestätigt: Babler gewann die SPÖ-Wahl

Von Jubel, Freude oder Erleichterung war in Andreas Bablers Gesicht gestern Abend nichts zu lesen. Als bekannt geworden war, dass eigentlich er und nicht Hans Peter Doskozil die Wahl zum SPÖ-Bundesparteivorsitzenden am Sonderparteitag am Samstag in Linz gewonnen hat, zeigte sich der Sieger zerknirscht. Er sprach ob der Panne beim Auszählen der Stimmen von einem „Tiefpunkt für die Sozialdemokratie“ und ordnete eine neuerliche Kontrolle des Ergebnisses an. Erst, wenn diese das Ergebnis bestätigt, will er das Amt und die Verantwortung annehmen.

Die neuerliche Auszählung ist nun abgeschlossen. Nachdem die eigentliche Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa, zurückgetreten war und zahlreiche Gerüchte um mögliche Ursachen für die Panne die Runde gemacht hatten, verkündete die neue Leiterin der Wahlkommission, Klaudia Frieben, nun das Ergebnis. Sie betonte, dass sich die gestern, Montag, verkündeten Prozentsätze bestätigt haben: Andreas Babler bekam 317 Stimmen (52,66 Prozent), Hans Peter Doskozil 218 Stimmen (46,51 Prozent). Fünf Stimmen waren ungültig (0,83 Prozent).

Frieben berichtete, dass der Wahlvorgang unter Beiziehung eines Notars noch einmal „akribisch überprüft und jeder Schritt noch einmal durchbesprochen“ worden sei. Es sei jeder Zettel noch einmal umgedreht worden, um alles nachvollziehbar zu machen und den Vorgang noch einmal genau zu durchleuchten. Frieben betonte daraufhin mehrmals, dass „korrekt ausgezählt wurde“. Das würden die unterschriebenen Protokolle aller Urnen belegen. Es sei alles nachvollziehbar und schlüssig gewesen. Die Frage, ob die Wahlkommission betrügerische Absichten ausschließen könne, beantwortete Frieben mit einem „Ja“.

Ob Wahl wiederholt wird, entscheiden die Parteigremien

Die Panne verursacht habe laut der neuen Leiterin der SPÖ-Wahlkommission ein Eingaben-Fehler und ein Verknüpfungsfehler, die das Ergebnis auf den Kopf gestellt haben. Die Frage, ob die Wahl nun wiederholt werde, konnte Frieben nicht beantworten. Das sei Sache der Parteigremien. Um 15.15 Uhr soll eine weitere Pressekonferenz mit Andreas Babler starten. Hier könnte die Frage bereits beantwortet werden. Die NÖN wird weiter berichten.

APA-Video überträgt durchgehend ab 14.25 Uhr die Pressekonferenz mit der neuen Sprecherin der SPÖ-Wahlkommission Klaudia Frieben nach der Neu-Auszählung der Stimmen vom SPÖ-Parteitag und danach die Pressekonferenz des neuen SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler (geplante Beginnzeiten 14:30 Uhr und 15:15 Uhr):