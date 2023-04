Bischof Zsifkovics: Friedenswunsch zum 60. Geburtstag

Werbung

Voller Tatendrang meldete sich Ägidius J. Zsifkovics schon vor dem Osterfest aus der Krankheitspause zurück: Eine notwendige Therapie wegen eines Ödems im Knie hatte den Bischof eine, wie er sagt, echte „Bremse im Hamsterrad“ beschert: „Meine Geduld wurde auch auf die Probe gestellt, arbeitsunfähig war ich nicht, mir ist nie langweilig geworden, ich konnte vieles aufarbeiten und vorausplanen.“

Diesen Sonntag begeht Bischof Zsifkovics den 60. Geburtstag, für den er ganz allgemeine Wünsche hat: „Mit persönlichen Geschenken macht man mir keine Freude. Was zählt, das sind Martinstaten für die Menschen, die von Armut betroffen sind.“ Dazu wurde auch ein Spendenkonto eingerichtet (siehe unten).

Bischofsweihe am 25. September 2010 Foto: Diözese Eisenstadt

Und so fällt auch die Zwischenbilanz, die Ägidius Zsifkovics zum 60er zieht, als Bilanz des Miteinanders aus. Als „überzeugter Burgenländer und Pannonier“ kennt er die Zeit vor der Öffnung des Eisernen Vorhangs: „Heute ist unser kleines Bundesland eine Brücke zwischen Ost und West. ,Europa atmet mit den beiden Lungenflügeln‘, wie es Papst Johannes Paul II. bei seinem Pilgerbesuch im Burgenland gesagt hat.“

Als Europabischof der Österreichischen Bischofskonferenz und als europaweiter Koordinator für Flüchtlingsfragen setzt sich Zsifkovics seit dem ereignisreichen Jahr 2015 auf höchster Ebene in dieser Frage für die Menschen ein. Die vergangenen Jahrzehnte seien für ihn voll schöner persönlicher Momente gewesen, sagt Bischof Zsifkovics zum bevorstehenden Geburtstag. Weltweit jedoch sei derzeit die Spaltung in der Gesellschaft sowie die zunehmende Radikalisierung eine große Herausforderung für alle. Nicht zuletzt wünscht er sich deshalb vor allem auch Frieden in der Ukraine „und in den Herzen der Menschen“.

Und seiner Kirche wünscht der Bischof viele neue Priester. In dieser Frage bezog Zsifkovics zuletzt klare Position zum Zölibat: Der Priester solle selbst frei wählen können, ob er zölibatär leben will. Generell gehe es in der Kirche nämlich auch darum, „das Heute zu erkennen“.

Konto: Diözese Eisenstadt, Hilfe für notleidende Burgenländer

IBAN AT115100081015303500

Zur Person: Ägidius J. Zsifkovics

Geboren 1963 in Güssing und in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, studiert Ägidius Johann Zsifkovics nach der Matura am Gymnasium Mattersburg in Wien und später auch in Rom. Auf die Priesterweihe 1987 folgen unter anderem Tätigkeiten als Sekretär bei Bischof László, Leiter der kroatischen Sektion oder Generalsekretär der Österreichischen Bischofskonferenz.

Im Jahr 2009 wird Ägidius Zsifkovics das Große Ehrenzeichen des Landes Burgenland überreicht, am 25. September 2010 wird er zum Diözesanbischof von Eisenstadt geweiht.