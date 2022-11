Doskozils Budgetrede im Landtag

Werbung

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der fünften Kehlkopf-Operation sparte Landeschef Hans Peter Doskozil nicht mit starken Ansagen. Zum einen antwortete er auf den jüngsten Rechnungshofbericht, der, wie berichtet, Kritik zu den Finanzen und Schulden des „Konzerns Burgenland“ äußerte. Zum anderen gab Doskozil Ausblick auf das Budget 2023.

"Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass ich nach so kurzer Zeit, vier Wochen nach der OP, wieder hier im Landtag stehen kann", eröffnete der Landeshauptmann seine Rede und kündigte noch einen weiteren zweitägigen Spitalsaufenthalt in Leipzig an: Der Luftröhrenschnitt sei derzeit noch offen und müsse zugenäht werden.

Zur Finanzlage des Landes hielt Doskozil fest: „Es gibt Bundesländer, die sich gar nicht mehr bewerten lassen. Wir lassen uns bewerten und die Rating-Agentur bestätigt dem Burgenland Top-Aussichten.“ Deshalb werde man auch im kommenden Jahr die Pläne – vor allem in Richtung Pflege und Gesundheit – unbeirrt fortsetzen: „Wir werden das, was wir uns vorgenommen haben, bewerkstelligen und wir werden beweisen, dass wir kein weiteres Darlehen benötigen.“

Die Opposition hatte angesichts des RH-Berichtes im Vorfeld von einem „Desaster“ und „Schulden für die nächste Generation“ gesprochen. Doskozil meinte nun in Richtung Oppositionsbank: „Ich möchte Sie bitten, sich ernsthaft mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.“ So werden seitens des Landes die Vermögenswerte und Aktiva den Schulden entgegengehalten. Zudem müssten nicht alle Verbindlichkeiten vom Land bedient werden. So schlage etwa die Vorfinanzierung von Wohnbauprojekten im Schuldenstand auf. Diese werde aber durch die spätere Vermietung refinanziert. Im Gegenzug fordern ÖVP, FPÖ und Grüne mehr Informationen zu den Finanzen, weniger „Prestigeprojekte“ sowie einen Gipfel zur zukünftigen Ausrichtung.

Budget-Schwerpunkte Gesundheit & Soziales

Der Landesvoranschlag für das kommende Jahr enthalte mit den noch nicht gedeckten 42 Millionen Euro an Ausgaben und einem möglichen Darlehen von 50 Millionen Euro bewusst einen Spielraum, um die Situation realistisch darzustellen. "Das Problem ist: Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt", sagte der Landeshauptmann. Wie sich die Wirtschaft entwickeln werde, sei derzeit nicht prognostizierbar. "Es kann sein, dass wir das Darlehen vielleicht gar nicht brauchen, es kann aber auch sein, dass wir zusätzlich noch ein Darlehen brauchen für die 42 Millionen", meinte Doskozil.

30 Prozent des Budgets sind für Soziales vorgesehen. 70 Millionen Euro wird das Land an Abgangsdeckung für die Spitäler bereitstellen. Auf diese Weise sollen alle fünf burgenländischen Krankenhäuser erhalten werden, so Doskozil. Im laufenden Jahr hat das Land 94 Millionen Euro mehr ausgegeben als geplant. Darlehen mussten dafür aber eben keine aufgenommen werden, weil man auf Reserven zurückgreifen konnte und ein Teil der Summe vom Bund refinanziert wird, erläuterte Doskozil. Die Coronapolitik habe etwa 25 Millionen zusätzlich gekostet und die Grundversorgung 10 Millionen.

Im Landtag wird außerdem das Raumplanungsgesetz novelliert, womit die Abgaben für Betreiber von Windkraft- und Photovoltaikanlagen erhöht werden. Die Opposition will dabei nicht mitstimmen. Auf Antrag der FPÖ wird über die Asylsituation diskutiert. Die ÖVP will die Flugrettung zum Thema machen, die Grünen den Klimaschutz.

