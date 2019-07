Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) beginnt am heutigen Dienstag seinen zweitägigen Besuch in Ljubljana. Obwohl das östlichste Bundesland Österreichs eine gemeinsame Grenze mit Slowenien hat, ist das der erste Besuch eines burgenländischen Landeshauptmannes im Nachbarland. Doskozil wird von Staatspräsident Borut Pahor und Parlamentspräsident Dejan Zidan empfangen.

Am Dienstag folgen Gespräche im Gesundheitsministerium. Am Mittwoch trifft Doskozil mit dem slowenischen Kohäsionsminister Iztok Puric zusammen, mit dem er im Laibacher Technologiepark zwei Interreg-Projekte besichtigt, an denen auch die Fachhochschule Burgenland mitwirkt. Der Besuch in Slowenien wird mit einem Arbeitsgespräch mit Justizministerin Andreja Katic abgerundet.