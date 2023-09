Sagartz zur EU-Rede: „Migration bleibt wichtigste Frage“

Ihre inhaltlichen Schwerpunkte legte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Rede auf die zentralen Themen Migration, Kampf gegen Schlepperei sowie die Bestrebungen, die Abhängigkeiten der EU von Ländern wie China zu reduzieren.

Aus dem EU-Parlament kommentierte ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz als Abgeordneter vor Ort: „Von der Leyen kann auf eine positive Arbeitsbilanz verweisen. Es gibt aber noch viel zu tun.“ Gemeint ist eben der Kampf gegen illegale Migration, der Europa nach wie vor - und das Burgenland derzeit wieder verstärkt - beschäftigt. In ihrer Rede zur Lage der EU hat von der Leyen angekündigt, eine internationale Konferenz gegen Menschenhandel abzuhalten, um dem Schleppergeschäft ein Ende zu bereiten.

In diesem Zusammenhang unterstreicht Sagartz, dass ein weiterer wichtiger Schritt die Stärkung der europäischen Grenzschutzagentur FRONTEX sei. „Eine personelle, technische und finanzielle Stärkung von FRONTEX bedeutet auch mehr Sicherheit an unserer burgenländischen Grenze.“ Der Migrationsdruck sei wieder deutlich spürbar, für eine Bündelung der Kräfte will sich Sagartz weiter einsetzen, wie er betont.

Christian Sagartz im EU-Parlament. Bei der Rede von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Foto: ÖVP

Als Europa-Abgeordneter sei er in laufendem Kontakt mit internationalen Partnern, insbesondere Ungarn, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und dem Kosovo. An der ungarisch-serbischen Grenze und beim österreichischen Polizeikontingent an der albanischen Grenze hat sich Sagartz bereits selbst ein Bild von der Lage gemacht. Vor allem am Westbalkan spricht er sich nun für eine Stärkung des FRONTEX-Einsatzes aus und befürwortet in diesem Zusammenhang „rasche Fortschritte in den Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien“.