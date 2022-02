Wein: Plan für Warnhinweise auf Flaschen niedergestimmt

Schon als das Vorhaben bekannt wurde, kam es zu Diskussionen: Gerade auch im Weinland Burgenland wurde der EU-Plan, Alkohol künftig nach dem Vorbild von Zigarettenpackungen mit Warnhinweisen als krebserregend zu kennzeichnen, teils mit Kopfschütteln, teils mit Protest kommentiert. Im Europa-Parlament in Straßburg wurde dieses Vorhaben nun quasi in letzter Minute abgesagt.

Den Ausschlag gab ein Abänderungsantrag, der im Zuge der Diskussion des EU-Aktionsplanes zum Kampf gegen Krebs eingebracht wurde: Daran beteiligt war auch Burgenlands ÖVP-Chef und Europa-Abgeordneter Christian Sagartz.

„Ich bin froh, dass es gelungen ist, diese unnötige Maßnahme zu verhindern und unsere Weinbauern nicht mit übermäßiger Bürokratie zu belasten.“Europa-Abgeordneter Christian Sagartz

Gemeinsam mit der EVP und Abgeordneten anderer Fraktionen wurde im Parlament „Werbung“ für den Abänderungsantrag gemacht. Dieser schaffte es schließlich in die Endfassung des Berichts, weil er auch mehrheitlich angenommen wurde. Jedoch nicht von den österreichischen EU-Abgeordneten der SPÖ, die geschlossen gegen den Antrag stimmten.

Bemerkenswert ist dies deshalb, weil die EU-Pläne im Burgenland auch in SPÖ-Kreisen für Protest gesorgt hatten. Der Golser Bürgermeister und SP-Landtagsabgeordnete Kilian Brandstätter etwa hatte den Kampf gegen den Krebs als wichtig, Warnhinweise auf Flaschen aber als falschen Weg bezeichnet: Das Vorhaben habe bei den Golser Weinbauern für Entsetzen gesorgt.

Europa-Abgeordneter Christian Sagartz in Straßburg Foto: BVZ

In dieselbe Kerbe schlug Herbert Oschep als Weintourismus-Obmann: „Ein absoluter Wahnsinn gegenüber Weinproduzenten, die im Einklang mit der Natur veredelte regionale Produkte erzeugen. Was kommt als Nächstes? Wird das Kümmelbraten-Brot beim Heurigen gekennzeichnet?“

Dass die Warnhinweise nun vorerst kein Thema mehr sind, sieht Oschep noch nicht als endgültige Entwarnung: Gemeinsam mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als zuständiges Regierungsmitglied werde er als Weintourismus-Obmann „wachsam bleiben“.

Dass die SPÖ-Abgeordneten gegen den Abänderungsantrag gestimmt haben, nimmt Oschep zur Kenntnis, die Idee der Warnhinweise sei aber zuvor aus einem Unterausschuss gekommen, in dem auch Sagartz und Kollegen gesessen seien, so Oschep. Die Linie im Burgenland sei aber ohnehin klar.

„Weinbauern nicht mit Bürokratie belasten“

„Ich habe mich bereits im Vorfeld klar gegen Krebs-Warnbilder auf Weinflaschen ausgesprochen“, sagte Sagartz nach der Abstimmung: „Daher bin ich froh, dass es durch diesen Einsatz schlussendlich gelungen ist, diese unnötige Maßnahme zu verhindern und unsere Weinbauern nicht mit übermäßiger Bürokratie zu belasten. Ich finde es schade, dass die Abgeordneten der SPÖ für Krebswarnbilder auf Weinflaschen gestimmt haben.“

Der gemeinsame Kampf gegen Krebs stehe aber weiter im Vordergrund, betont Sagartz, der am Aktionsplan beteiligt war, an dem das EU-Parlament ein Jahr lang gearbeitet hat. Dieser sehe „zahlreiche sinnvolle Maßnahmen“ vor und soll Fortschritte in der Prävention sowie in der Behandlung und Betreuung Erkrankter bringen.