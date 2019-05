"Wir wissen zwar noch nicht, wie viele Vorzugsstimmen er wirklich haben wird, aber es sind sehr, sehr viele", so Steiner in Eisenstadt vor Journalisten. Sagartz habe es geschafft, "obwohl wir das kleinste Bundesland sind und obwohl wir von dieser Sicht her die schlechtesten Voraussetzungen gehabt haben, im Konzert der Großen mitzuspielen".

"Es war ein überwältigender Sonntag, es waren tolle Ergebnisse, bewegende Momente und ein gewaltiges Ergebnis hier im Burgenland und ganz besonders in ganz Österreich", stellte Sagartz fest. Platz eins für die ÖVP im Burgenland bei Europawahl sei "der Beweis, dass der Zusammenhalt der Volkspartei im Burgenland so groß ist wie selten zuvor." Diesen Zusammenhalt wolle er weiterhin pflegen.

Die Vorzugsstimmen würden noch zusammengezählt und ausgewertet: "Es wird offensichtlich ein fünfstelliges Ergebnis", meinte Sagartz: "Das hat alles, was wir im Vorfeld erhofft und erwartet haben, bei weitem übertroffen. Ich bin unendlich dankbar." Insgesamt seien in den vergangenen eineinhalb Jahren - "vom ersten Gespräch bis zur letzten Wahlveranstaltung" - 100.000 Kilometer zusammengekommen, die er mit seinem Wagen durchs Land getourt sei, blickte der EU-Wahl-Kandidat zurück.