„Die Regionen reden in Europa mit“

Die Konferenz zur Zukunft Europas hat ihre Arbeit im Vorjahr gestartet und unter anderem die Themen Klimawandel, Mobilität, soziale Gerechtigkeit und Bürgerbeteiligung ins Zentrum gestellt. Die burgenländische Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) vertritt in der Konferenz regionale Interessen aus österreichischer Sicht. "Alle Länder wollen das gleiche: Ein starkes Europa, gerade in dieser instabilen Welt", sagte Dunst bei einer Pressekonferenz am Montag in Eisenstadt.

"2022 ist das Europäische Jahr der Jugend. Wir wollen in der Zukunftskonferenz alles daran setzen, um mit vielen Menschen in Diskurs zu kommen." Die Corona-Pandemie habe dem engagierten Plan der Teilnehmer zwar einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber auch online sei viel passiert. In der Konferenz wurden Arbeitsgruppen gebildet, etwa zu den Themen Klimawandel, Gesundheit, Bildung, Jugend und Sport sowie Europa in der Welt, erklärte Dunst. "Es geht um Bürgerbeteiligung, Menschen mitreden zu lassen und Wünsche zu artikulieren. Aber auch zu sagen, was ist nicht in Ordnung." Die nächste Plenartagung soll am 11. und 12. März in Straßburg in Präsenz stattfinden, die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden dann am 9. Mai, dem Europatag, präsentiert.

Bei der Zukunftskonferenz geht es laut Dunst auch darum, Netzwerke zu stärken und auszuloten, welche Regionen ähnliche Themen bewegen und "welche Länder können wir als Partner gewinnen, um Fördergelder entsprechend abzuholen". Das Burgenland sei "Europameister im abholen von Förderungen", dies zeige sich an den Wirtschaftsdaten.

Auch Heinrich Dorner vertritt das Burgenland

Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) wiederum vertritt das Burgenland im Ausschuss der Regionen und erklärte, dass das Burgenland Vorreiter bei den Themen Erneuerbare Energie und Klimawandel sein wolle: "Wir wollen bis 2030 klimaneutral sein, das ist ein toughes Ziel."

Zu schützen gilt es in diesem Zusammenhang auch den Neusiedler See. Dorner nannte hier die zwei Projekte, zum einen die geplante Wasserzufuhr aus der ungarischen Moson-Donau, zum anderen die geplante Seemanagement GmbH für Maßnahmen wie das Schilf- sowie Schlammmanagement. Auch dafür sollen auf europäischer Ebene Fördergelder lukriert werden.