Amtseinführung von Superintendent Robert Jonischkeit

„Gerade in Zeiten großer Veränderungen und des rasanten Wandels suchen die Menschen verstärkt Halt und Geborgenheit. Kirchen bieten den Menschen eine seelische Heilstätte, welche Barmherzigkeit, Toleranz, soziale Wärme sowie Sicherheit und Halt im Glauben spendet. Der Glaube bietet eine Stütze, um die künftigen Herausforderungen zu meistern. An der Spitze der Evangelischen Kirche braucht es daher einen erfahrenen, engagierten und gut ausgebildeten Pfarrer. Einen Pfarrer, wie ihn die Delegierten in Dr. Jonischkeit gefunden haben“, so LH Doskozil.

Vor einem halben Jahr wurde Dr. Jonischkeit von den Delegierten der Superintendentialversammlung in Oberschützen zum Nachfolger von Manfred Koch gewählt. Bereits im ersten Wahlgang wurde ihm das Vertrauen geschenkt und er erhielt die nötige Zweidrittelmehrheit. Die evangelische Kirche A.B. hat im Burgenland einen besonders hohen Stellenwert. Mit einem Bevölkerungsanteil von 13% hat das Burgenland den höchsten Anteil an Evangelischen in Österreich. Rund 31.200 Evangelische gibt es in den 29 Pfarrgemeinden des Landes.