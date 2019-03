Hans Niessl über …

… seinen Berater-Job: „Ich müsste das nicht machen, ich habe ja in meine Pensionssysteme eingezahlt. Aber es macht mir Spaß, so wie ich auch die Politik gerne gemacht habe. Ich würde sagen, dass es fast ein Drittel in meiner Zeit als Landeshauptmann darum ging, neue Betriebe anzusiedeln, Rahmenbedingungen und Arbeitsplätze zu schaffen. Das heißt, nicht nur bei Spatenstichen und Eröffnungen dabei zu sein, sondern schon im Erstkontakt. Hier gibt es einige Firmen, die ich fast jahrzehntelang kenne, wo man weiß, dass sie viele Arbeitsplätze im Burgenland geschaffen haben und erfolgreich sind.“

… das Leben nach der Politik: „Es ist manchmal nach wie vor so, dass mich Bürgermeister als Ehrengast zu Veranstaltungen einladen. Ich sage dann: ,Ich bin nicht mehr Landeshauptmann.‘ Aber viele wollen mich trotzdem gerne dabei haben, wie zuletzt etwa bei einer Veranstaltung am Sportplatz in Riedlingsdorf, wo viele Vereinsvertreter vor Ort waren und wo ich auch Ehrenbürger bin. Das sind für mich immer schöne Begegnungen. Wenn ich zum Beispiel in Eisenstadt durch die Fußgängerzone gehe, dann grüßen mich viele Menschen und winken. Da bleibt man gerne auch stehen und plaudert.“

… die Politik als „Hamsterrad“: „Wenn du 18 Jahre oder länger in der Politik bist, dann hast du auch Phasen, wo du rennst wie der Hamster im Rad. Wo du vielleicht gar nicht die Zeit hast, das zu realisieren. Das sehe ich heute mit dem Blick von außen, wenn man nicht zehn oder zwölf Termine an einem Tag hat. Wo du so weit kommst – was absolut nicht richtig ist – dass du dir sechs Rippen brichst und am nächsten Tag im Büro bist. Das war damals nicht gut, das würde ich auch niemandem empfehlen, im Gegenteil. Aber das resultiert daraus, dass man so programmiert ist. Da macht man auch den Fehler, etwas nicht ausfallen lassen zu können.“

… die Verweigerung des Abschieds-Applauses durch die ÖVP: „Das habe ich so zur Kenntnis genommen. Mich haben danach jedenfalls auch ÖVP-Bürgermeister angerufen und gesagt, dass sie sich davon distanzieren.“

… die Übergabe an Nachfolger Hans Peter Doskozil: „Ich muss auch im Nachhinein sagen, dass der Übergang zu Hans Peter Doskozil sozusagen mustergültig gelaufen ist. Ich habe ihn immer nicht nur politisch, sondern auch als Mitarbeiter und Mensch stets geschätzt. Seine Meinung und seine Kompetenz waren mir immer wichtig.“