Dass der frühere Umweltanwalt Hermann Frühstück vom Land immer wieder gerne als Berater herangezogen werde, kündigte man bereits bei dessen Pensionierung im Jahr 2015 an. Details zu den Berater-Jobs sind jetzt als anonyme Hinweise aufgetaucht. Gegen die Vorwürfe wehrt sich Frühstück vehement.

Seit seiner Pensionierung ist der frühere Umweltanwalt Hermann Frühstück als Berater für das Land tätig: „Ich stelle meine Zeit und Energie zur Verfügung, weil es mir ein Anliegen ist, und mache zusätzlich noch einiges ehrenamtlich“, verwehrt er sich nun gegen anonyme Vorwürfe hinsichtlich seines Gehaltes. | BVZ

So ist das Bild eines Aktenvermerkes im Umlauf, wonach der Ex-Umweltanwalt für zehn Wochenstunden stattliche 2.500 Euro in Rechnung stellen soll – und das seit seiner Pensionierung vor drei Jahren.

Gegenüber der BVZ hält Hermann Frühstück fest: „Dieser Aktenvermerk ist eine Gesprächsnotiz mit meinem Steuerberater und war nur eine mögliche Diskussionsgrundlage. Jemand, der mir Böses will, hat sich das illegal aus meinem Mailverkehr besorgt. Ich werde offensichtlich vernadert.“

Pensionist für das Land vielfach im Einsatz

Er habe einen Vertrag über maximal 30 Wochenstunden zu jeweils 55 Euro, rechnet Frühstück vor. Damit würde er um die Hälfte günstiger arbeiten, als ihm andere Berater als Stundenlohn empfohlen hätten. Und er schreibe monatlich zwischen zehn und 20 Stunden mit einem maximalen Gehalt von knapp über 1.000 Euro, „und das sind vielleicht nur 20 Prozent von dem, was ich wirklich fürs Land arbeite“.

Denn dass er nach wie vor gefragt ist, zeigt sich an vielen Tätigkeiten. Unter anderem arbeitet Frühstück am Konzept für die Nachnutzung der Parndorfer Platte hinsichtlich des Schotter-Abbaus oder an einem Verkehrskonzept in diesem Bereich. Als einziger Experte gilt er auch für den Probebetrieb einer neuen Ragweed-Meldestelle.

„Als ehemaliger Mittelschullehrer habe ich meine Pension und ich mache diese zusätzlichen Tätigkeiten nicht wegen des Geldes, sondern weil es mir ein Anliegen ist. Aber natürlich kann ich es nicht ganz umsonst machen. Ich bezahle auch meine Handyrechnungen und Aufwendungen privat“, betont Frühstück.

Auf Nachfrage der BVZ in der Landesamtsdirektion zum Berater-Vertrag heißt es: „Das Land erteilt zum Vertragsinhalt keine Auskunft.“