Doskozil sieht "Österreich als Brückenbauer" im Ukraine-Konflikt

Von einem „Kampf mit ungleichen Mitteln“ und einem „klaren Bruch des Völkerrechts“ spricht Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angesichts des Einmarschs Russlands in die Ukraine: „Es erfüllt mich mit großer Sorge, dass wir nach vielen Jahren des Friedens in Europa wieder mit kriegerischen Ereignissen von dieser Dimension betroffen sind. Mein Mitempfinden gilt in dieser schweren Krise der Bevölkerung in der Ukraine.“

Als ehemaliger Verteidigungsminister sieht Doskozil auch Österreich in einer wichtigen Rolle: „Ich bedaure, dass es nicht gelungen ist, diesen Konflikt auf diplomatischem Weg zu lösen. Als neutrales Land muss sich Österreich dennoch als Brückenbauer einbringen. Das oberste Ziel muss jetzt sein, dass die Waffen wieder schweigen und man an Verhandlungstisch zurückkehrt. Da ist auch die Europäische Union massiv gefordert.“

„Verstoß gegen das Völkerrecht“

In diesem Zusammenhang verurteilt auch Europa-Abgeordneter und ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz den Angriff der russischen Truppen: „Dass Putin zum Erreichen politischer Ziele, einen Krieg beginnt und einen souveränen europäischen Staat angreift, ändert alles. Niemand hätte das für möglich gehalten. Europa muss hier klar Partei ergreifen. Die Sanktionen müssen rasch, koordiniert und einschneidend erfolgen. Dieses rechtswidrige Handeln muss Konsequenzen haben.“

In seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses im Europa-Parlament unterstütze er den Kurs von Bundeskanzler Karl Nehammer, so Sagartz.

Landeshauptmann Doskozil betont überdies: „Klar ist für mich auch, dass Österreich und das Burgenland eine große Tradition der Hilfsbereitschaft in solchen Situationen haben, die wir aufrecht halten müssen.“

Unabhängig vom menschlichen Leid zeige sich an dieser Krise, „wie abhängig wir derzeit von den Öl- und Gaslieferungen aus einzelnen Ländern sind“, sieht Doskozil einen weiteren Aspekt. Umso wichtiger sei es, über die erneuerbaren Ressourcen energieautark zu werden; das Burgenland sei dabei „auf dem richtigen Weg“ und werde die Anstrengungen zum Ausstieg aus Öl und Gas noch verstärken.