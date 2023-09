Tempo-Tauziehen: Was bringt der 30er?

Dass das Thema weder Autolenker noch Fußgänger kalt lässt, zeigte sich nach dem vorwöchigen Bericht der BVZ: Geschwindigkgeitsbeschränkungen in der Gemeinde werden (oftmals dort, wo man selbst betroffen ist) als sinnvoll erachtet, aber bremsen lassen, will man sich auch nicht überall, so der Tenor (siehe Leserforum auf Seite 40).

Aufgekommen ist die Diskussion durch eine Initiative des Verkehrsclub Österreich (VCÖ), die von 276 Gemeinden unterstützt wird, „nur“ elf davon aus dem Burgenland. Sie wollen mehr Autonomie bei Tempolimits. Doch wie sieht die Sache rein rechtlich aus – und wie realistisch ist die Forderung?

Durchaus realistisch, meint VCÖ-Pressesprecher Christian Gratzer: „Ein Entwurf wird bereits im Bund diskutiert. Wir hoffen auf eine Einigung.“ Derzeit müssen die Kommunen für die Bewilligung von 30er-Zonen Gutachten oder Zählungen finanzieren. Helfen würde laut Gratzer schon eine neue Formulierung in der Straßenverkehrsordnung, um Tempolimits an neuralgischen Stellen, wie Kindergärten, zu erleichtern. Ausgebremst wird das nicht selten vom Argument des Verkehrsflusses, der laut Verordnung aufrecht erhalten werden muss.

Dabei geht es beim 30er im Ortsgebiet nur um bis zu 15 Sekunden „Verzögerung“ pro Kilometer, rechnet Experte Christian Kräutler vor. Das Land selbst kann die Verkehrsordnung übrigens nicht ändern, 30er-Zonen werden aber immer wieder genehmigt.

Landesrat Heinrich Dorner. Foto: Landesmedienservice

Im Büro von Landesrat Heinrich Dorner wird auf den Sicherheitsaspekt in der Verkehrsstrategie verwiesen, unter anderem mit der Radar-Initiative des Landes: Gemeinden können eines der mobilen Radargeräte beantragen; der Andrang sei groß, wird berichtet.

Experten-Meinungen

Christian Kräutler vom Kuratorium für Verkehrssicherheit bezeichnet den Aspekt des Verkehrsflusses als sinnvoll – Sicherheit gehe aber vor: „Bei 30 km/h liegt der Bremsweg bei 12,9 Meter, bei 50 km/h sind es 26,7 Meter“, zitiert er eine Studie. Generell sei man beim 30er pro Kilometer um zehn bis 15 Sekunden langsamer; im Ortsgebiet durchaus zu verkraften ...

Christian Kräutler, Kuratorium für Verkehrssicherheit. Foto: KfV, Michael Sabotha

Christian Gratzer vom VCÖ erachtet mehr Autonomie in den Gemeinden alleine deshalb als wichtig, „weil die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister am besten wissen, wo es neuralgische Punkte gibt.“ Entscheiden muss der Bund, das Land kann nur auf Landesstraßen entscheiden. Die Straßenverkehrsordnung muss dazu auf Bundesebene geändert werden.

Dass man es mit dem Tempolimits im Ort „übertreiben“ könnte, glaubt auch Kräutler nicht, „das müssen die Politiker dann ja vor der Bevölkerung argumentieren“.