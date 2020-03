Den bevorstehenden Internationalen Frauentag am 8. März nahmen Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Landesrätin Daniela Winkler und Landtagspräsidentin Verena Dunst zum Anlass, um auf die noch immer herrschende Ungleichheit zwischen Frauen und Männern hinzuweisen. In Bezug auf Gleichberechtigung gebe es „noch viel Luft nach oben“, betonte Eisenkopf: „Solange es weiterhin ungleiche Löhne von Männern und Frauen gibt, dürfen wir nicht aufhören, uns für die Rechte der Frauen einzusetzen.“ Ein klares Bekenntnis in diese Richtung sei das Regierungsprogramm: „Mit einer Reihe von hochqualifizierten Frauen in wichtigen Leitungspositionen leben wir die Gleichstellung im Land seit langem. Ich bin stolz, dass ich als erste Landeshauptmann-Stellvertreterin des Burgenlandes dazu beitragen darf, die Anliegen der Frauen effektiv voranzubringen“.

Mit einem „klaren Fahrplan“ sollen in den kommenden Jahren Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Frauen Wahlmöglichkeiten sowohl im Berufs- als auch im Privatleben zu geben - entscheidende Faktoren seien dabei die Einführung und Ausrollung des Mindestlohns, aber auch der Ausbau der Kinderbetreuung, so Eisenkopf.

Geplant sei auch, Bildungsangebote im Erwachsenenbereich und Unterstützungsmaßnahmen zur Wiedereingliederung verstärkt anzubieten, ergänzte die zuständige Landesrätin Daniela Winkler: „Wir wollen auch technische Berufe noch mehr für Frauen öffnen, um ihnen mehr Möglichkeiten in der Berufswahl und damit auch bessere Verdienstmöglichkeiten zu bieten“.

Frauenhäuser in Landes-Verwaltung

Ein großes Problem sei weiterhin das Thema Gewalt an Frauen; deshalb seien auch im Bereich des Gewaltschutzes Schwerpunkte zu setzen. Die derzeit privat geführten Frauenhäuser sollen zur „finanziellen nachhaltigen Absicherung“ in die Landes-Verwaltung eingliedert werden; erfolgen soll das noch in diesem Jahr.

Einer Quotenregelung erteilt Eisenkopf im Übrigen eine Absage: „Eine Quote allein ist zu wenig. Es braucht eine entsprechende Unternehmenskultur.“

Landtagspräsidentin Verena Dunst will zudem Frauen ermutigen, sich noch mehr politisch zu engagieren. „Mit elf weiblichen Abgeordneten im Landtag sind so viele Frauen wie nie zuvor politisch für das Burgenland aktiv. Erstmals hat das Burgenland eine Landeshauptmann-Stellvertreterin. Diesen Erfolg gilt es weiter auszubauen. Wir brauchen den klugen Zugang von Frauen zu vielen Themen, ihr mutiges Engagement in den Gemeinden und Organisationen.“