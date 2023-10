Raus aus der Schuldenfalle: „Lasst uns über Geld reden!“

Frrauen verdienen in Österreich für die gleiche Arbeit im Schnitt immer noch um 16,9 Prozent weniger, im Burgenland sind es 15,8 Prozent. Auf die eklatanten Einkommensunterschiede macht Ende Oktober wieder der Equal Pay Day aufmerksam. Zur selben Zeit läuft jetzt die Anmeldung für die neuen Landes-Workshops: Frauen und Mädchen werden dabei kostenlos über das private Finanzmanagement informiert.

Die Kurse sollen unter anderem dazu ermutigen, finanziellen Abhängigkeiten entgegenzuwirken, erklärte Landeshauptmann-Stellvertreterin und Frauenreferentin Astrid Eisenkopf bei der Präsentation der Workshop-Reihe. Zusammen mit der akademischen Finanzmanagerin Katja Massing lud sie dazu ein, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Noch bis 6. November ist die Anmeldung per Mail unter der Adresse post.a9-frauen@bgld.gv.at möglich.

Online-Workshops starten am 9. November

Vermittelt werden Grundlagen der Finanzbildung. Geld sei letztlich noch immer ein häufiger Grund für Abhängigkeiten. „Es ist oftmals so, dass Frauen nicht so viel Geld zur Verfügung haben wie Männer, vor allem um es auf die Seite zu legen und zu veranlagen“, sagt Eisenkopf. Bei den Kursen gehe es deshalb auch darum, die Teilnehmerinnen für das Thema Geld zu sensibilisieren und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Außerdem wird vermittelt, wie man die persönliche finanzielle Situation und finanzielle Unabhängigkeit nachhaltig absichern kann.

Der erste Workshop unter dem Titel „Let's talk about money!“ findet am 9. November statt. Finanzmentorin Katja Massing will damit „veraltete Glaubenssätze aufbrechen“. Danach sollen mehrere Termine zu verschiedenen Themenbereichen folgen. Die Seminare können auch online mitverfolgt werden und werden aufgezeichnet, damit Interessierte sie zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können.