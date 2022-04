Neues Gesetz: Burgenlands Jäger wollen weiterkämpfen

Werbung

Das Tauziehen um den Landesjagdverband ist noch nicht zu Ende, auch wenn der Verfassungsgerichtshof die ÖVP-FPÖ- Beschwerde gegen das neue Jagdgesetz zurückgewiesen hat.

„Man könnte noch vor den Europäischen Gerichtshof gehen, aber was soll das bringen?“, zeigt sich der amtierende Jägermeister Roman Leitner im BVZ-Gespräch enttäuscht.

Burgenlands Jägermeister Roman Leitner Foto: BVZ

Wie im Vorjahr im Landtag beschlossen, bringt das Gesetz mit Ende dieses Jahres auch das Ende des bestehenden Verbandes: Hoheitliche Aufgaben und die Bestellung der Organe werden vom Land übernommen; bei der Jägerschaft wurde vor allem mit dem Aus für die Pflichtbeiträge geworben.

Gespräch ist noch keines in Sicht

„Am 31. Dezember drehen wir den Schlüssel um. Wir wollen die Jäger aber weiter unterstützen und stehen jetzt ohne Mittel da.“ Denn der Knackpunkt in der abgewiesenen VfGH-Beschwerde liegt in den Finanzen: Sämtlicher Besitz des Verbandes geht 2023 im neuen Landesverband auf, inklusive Büro, Schießstätten und der Werkstatt Natur in Marz.

Geht es nach Leitner, soll es etliche Jägerinnen und Jäger geben, die dem „alten“ Verband die Treue halten wollen, weshalb man fix mit einem neuen Verein weitermachen will. Jetzt hofft man auf Gespräche und doch noch finanzielle Unterstützung seitens des Landes.

SPÖ-Landesrat Leonhard Schneemann Foto: BVZ

Gespräch ist noch keines in Sicht, SPÖ-Landesrat Leonhard Schneemann kündigt auf BVZ-Anfrage aber an, dass man die Jagd wie geplant „auf neue Beine stellen“ werde: „Der VfGH hat unseren Weg nun bestätigt. Wir werden bis zum Jahr 2023 Schritt für Schritt sämtliche Jagdagenden – mit allen Serviceleistungen wie bisher – ins Landhaus übernehmen.“

Einen politischen Schauplatz hat die Diskussion ebenfalls: Mit der zurückgewiesenen ÖVP-FPÖ-Beschwerde wird das Jagdgesetz in der kommenden Landtagssitzung einmal mehr im Mittelpunkt stehen.