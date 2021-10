WWF-Studie im Burgenland: Mehr Beton, weniger Boden

Rund um die Raumordnungskonferenz von Bund, Ländern und Gemeinden wies die Naturschutzorganisation WWF in einer neuen Analyse auf den besonders hohen Bodenverbrauch im Burgenland hin: Hier würden täglich 1,4 Hektar Boden verbaut oder versiegelt; das entspricht in etwa zwei Fußballfeldern.

Insgesamt ist der Flächenfraß in Österreich mit 11,5 Hektar pro Tag mehr als viermal so hoch wie das offizielle Nachhaltigkeitsziel des Bundes (2,5 Hektar). Seit 20 Jahren wächst der Bodenverbrauch fast dreimal so schnell wie die Bevölkerung. Der WWF forderte daher auch von der Raumordnungskonferenz „verbindliche Ziele statt Lippenbekenntnisse“ und sieht die Bevölkerung hinter sich: Umfragen zeigen, dass sich drei von vier Österreicherinnen und Österreichern verbindliche Versiegelungs-Obergrenzen und vier von fünf eine strengere Umwelt-Prüfung von Bauprojekten wünschen. Die Petition „Stoppt die Verbauung“ hat derzeit 44.000 Unterstützer und ist online zu finden unter natur-statt-beton.at

Land: „Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen“

Das Land Burgenland ist zwar nur ein Player von vielen (Bund, Gemeinden, ASFINAG, Firmen und Private), betont aber, dass hier oft „Äpfel mit Birnen verglichen werden“, wie es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) heißt. Bei einem bevölkerungsarmen Bundesland würden sich eben schnell schlechte Pro-Kopf-Werte ergeben. Rechne man jedoch nach der Gesamtfläche, so habe das Burgenland österreichweit den geringsten Gesamtversiegelungsgrad, wird betont.

Man sei sich aber des generellen Problems bewusst. „Daher ist mehr als ein Drittel der Landesfläche naturschutzrelevantes Gebiet – in Österreich nur rund ein Viertel. Das zeigt den Stellenwert des Naturschutzes im Burgenland.“

Als Musterbeispiel, wie es künftig gehen könnte, gilt für das Land der interkommunale Businesspark Mittelburgenland, dem ein Grünraum- und Bepflanzungskonzept sowie ein grünes Energie- und Beleuchtungskonzept zugrunde liegt. Kritische Stimmen zur statistischen Berechnung des Bodenverbrauchs gab es bei der Raumordnungskonferenz auch vonseiten anderer Bundesländer. Deshalb soll nun ein einheitliches Monitoring-System entwickelt werden.

Einig war man sich zudem beim neuen Zehn-Punkte-Programm, der ersten bundesweiten Bodenschutz-Strategie, die Elisabeth Köstinger (ÖVP) als zuständige Ministerin im Anschluss an die Konferenz präsentierte. Als Kernpunkte gelten unter anderem der Fokus auf Ortskerne (wird im Burgenland bereits gefördert) sowie regionale Wertschöpfungsketten, klimaschonende Raumentwicklung und – nach wie vor – die Energiewende.