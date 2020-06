Doskozil wolle damit nach den Aussagen des früheren FPÖ-Politikers Johann Gudenus, er habe die Gründung des FPÖ-Vereins "Institut für Sicherheitspolitik" (ISP) vorgeschlagen, die "Flucht nach vorne antreten". Immerhin würden mit dem Erlass schnellere Asylverfahren, die auch Doskozil gefordert habe, umgesetzt. "Was Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) macht, ist das, was der Landeshauptmann 2016 gefordert hat", sagte Sagartz.

Doskozil habe sich bei der Debatte um das FPÖ-nahe Institut in "Widersprüche verstrickt", indem er jegliche Zahlungen dementiert habe, betonte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Sein Meinungsschwenk sorge nun für Erklärungsbedarf. "Die Ankündigung zur Prüfung der Vereinskooperationen ist ein erster wichtiger Schritt", sagte er. Zudem sei es wichtig, dass Doskozil in den Untersuchungsausschuss geladen werde.

Polizeikommandant: „Verbessert das System“

Montagabend meldete sich auch Landespolizeikommandant Martin Huber per Aussendung in der Angelegenheit zu Wort. Er hielt unter anderem fest, Asylwerber würden nach den ersten Abklärungen hinsichtlich Identität und Reiseroute „so wie bisher ins Erstaufnahmezentrum nach Traiskirchen gebracht. Neu ist, dass diese ersten Schritte alle parallel und binnen weniger Stunden abgearbeitet werden können. Das vereinfacht die Arbeit der Behörden und verbessert das System“, so Huber.

Angesichts der Corona-bedingt geringen Aufgriffszahlen solle die Testphase in Eisenstadt laufen, wobei die Polizistinnen und Polizisten bereits gezeigt hätten, dass sie hier höchstprofessionelle Arbeit machen.

Seitens der ÖVP wird angesichts der „Klarstellung“ durch den Polizeikommandanten darauf hingewiesen, es werde „kein Asylzentrum in Eisenstadt geben“. VP-Geschäftsführer Fazekas spricht von Verunsicherung und fordert zudem eine Entschuldigung des Landeshauptmannes.