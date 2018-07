FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sprach von einem "rein populistisch motivierten Manöver ohne Substanz".

Niessl scheine zu verdrängen, dass es "eine SPÖ-geführte Regierung war, die es 2015 unterlassen hat, sich auf einen Migrantenansturm vorzubereiten". Hunderttausende Illegale hätten damals "völlig unkontrolliert unsere Grenzen gestürmt und ungehindert übertreten können", so Hafenecker am Sonntag in einer Aussendung. "Nun von der Regierung Taten in der Migrationsfrage einzufordern, ist mehr als hanebüchen."

Damit sich 2015 nicht wiederholt, haben Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) laut Hafenecker längst die notwendigen Vorkehrungen getroffen. Man gehe mit der gebotenen Härte gegen illegale Migration vor und schiebe abgelehnte Asylwerber konsequent ab.

Auch Nehammer weist die Kritik zurück

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer weist die Kritik des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Niessl ebenfalls zurück. "Niessl hat offenbar vergessen, in welcher Partei er ist. Die großen Bremser beim Kampf gegen illegale Migration sitzen seit Jahren in seiner Partei", meinte Nehammer in einer Aussendung.

Allen voran gelte dies für SPÖ-Chef Christian Kern. Dieser habe Bundeskanzler Sebastian Kurz' Vorstoß zum Schutz der EU-Außengrenzen und zur Schließung der Mittelmeerroute noch vor Monaten als Vollholler bezeichnet. Die SPÖ habe strengeres Asylrecht immer blockiert, so der ÖVP-Generalsekretär. "Seit Jahren ringt die SPÖ in dieser Frage um ihre Position."

Die Bundesregierung verfolge hingegen eine "konsequente Linie im Kampf gegen illegale Migration und wird diese auch weiterhin verfolgen". Die bisherigen Maßnahmen unter Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz hätten dazu geführt, dass die Zahlen der in Österreich ankommenden Migranten heuer deutlich gesunken sind, erklärte Nehammer.