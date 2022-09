"Grenze der Belastbarkeit": Aufgriff-Rekorde bringt angespannte Lage

Werbung

Was die Bevölkerung in den Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf täglich vor der eigenen Haustür sieht, steht nun neuerlich als (Rekord-)Zahl fest: 2.811 Flüchtlinge wurden in einer Woche im Burgenland aufgegriffen, ein Höchststand. Allein 1.144 Aufgriffe waren es im Mittelburgenland, wo längst alle Grenz-Gemeinden als Hotspots gelten. Zusammen mit dem Bezirk Neusiedl am See ist der Bezirk Oberpullendorf in Österreich weit vor allen anderen Regionen betroffen.

Organisatorischer Aufwand für Bundesheer und Polizei

Während die Stimmung in den Gemeinden – vor allem im Mittelburgenland – angespannt ist, kämpfen Polizei und Bundesheer mit dem organisatorischen Aufwand, die diese Aufgriffe nach sich ziehen. Nicht selten sind es Gruppen bis zu 30 Migranten oder mehr, die an der burgenländischen Grenze erwischt werden; der Verwaltungsaufwand ist enorm, für Erstbefragungen müssen daher auch andere Bundesländer einspringen. Nach einem Besuch in Deutschkreutz verwies Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) auf diese Form der Unterstützung. Auf Anfrage der BVZ wurden im Ministerbüro auch zusätzliche Polizistinnen und Polizisten fürs Burgenland angekündigt, die Zahl steht noch nicht fest.

Weiter ansteigen wird auch die Zahl der illegalen Migranten; rund 42.000 Aufgriffe wurden heuer schon gezählt. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil rechnet im BVZ-Interview (siehe Seiten 58/59) daher mit mehr Flüchtlingen als 2015; angesichts der starken Bewegungen auf den internationalen Fluchtrouten kündigt sich jedenfalls ein Zustrom an.

Warten auf „europäische Lösung“

Dennoch bleibt es abseits der Akut-Maßnahmen wieder nur beim Polit-Schlagabtausch, der sich vor allem zwischen SPÖ und ÖVP abspielt. In der Forderung nach Verfahren außerhalb Europas sind sich Minister Karner und Landeschef Doskozil zumindest einig, die „europäische Lösung“ lässt aber auf sich warten – und das seit Jahren. Thema war die Migration auch beim zehnjährigen Jubiläum der Landespolizeidirektion, wo Polizeidirektor Martin Huber betonte, dass Nachwuchs dringend gesucht werde.

Dass der Druck angesichts der fordernden Grenz-Einsätze abschreckend wirken könnte, denkt nicht nur Doskozil als ehemaliger Polizeichef, sondern auch FCG-Polizeigewerkschafter Andreas Hochegger: „Fakt ist, dass alle burgenländischen Polizisten von illegaler Migration betroffen sind. Sie sind mittlerweile an der Grenze der Belastbarkeit oder darüber.“ Gegenüber der BVZ unterstreicht Polizei-Sprecher Helmut Marban zugleich die Kooperationen und unterstützenden Dienstzuteilungen aus anderen Bundesländern und vor allem auch die Zusammenarbeit mit dem Bundesheer.