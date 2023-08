Heuer bereits 135 „saubere Feste“

Im Jahr 2017 startete Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf die Förderaktion „a sauberes Festl“. Dabei werden Verein mit 450 Euro unterstützt, die sich bei ihren Festen an bestimmte Umweltschutz-Regeln halten. Die Kriterien wie der Verzicht auf Getränkedosen und Einweg-Geschirr oder die Bereitstellung eines regionalen Speiseangebots sind mit einer Checkliste vorgegeben und auf der Website www.a-sauberes-festl.at zu finden.

So können Vereine ihre Vereinskasse schonen und gleichzeitig wird der Umwelt geholfen, indem Unmengen an Müll eingespart werden. Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf

LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf freut sich über viele "grüne" Feste. Foto: zVg

Knapp 90.000 Euro seit 2017 bereits ausbezahltHeuer lief die Förderaktion besonders gut an, laut Website ist der Fördertopf für heuer sogar schon gänzlich geleert: „Bis dato wurden im Jahr 2023 bereits 135 Ansuchen von Vereinen, Jugend- und Sportorganisationen aber auch Freiwilligen Feuerwehren gestellt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Fördertopf heuer bereits zwei Mal erhöht“, berichtet Eisenkopf. Seit dem Start der Förderaktion im Jahr 2017 wurden knapp 90.000 Euro an Vereine ausbezahlt und gleichzeitig Unmengen an Müll gespart.