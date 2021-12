Land Burgenland will Wildschweinbestand auf ein Drittel reduzieren

Derzeit gebe es rund 30.000 Tiere im Bundesland. Künftig sollen es nur noch 10.000 sein, betonte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Donnerstag. Dafür tritt am 1. Jänner 2022 ein Förderprogramm in Kraft. Ziel ist es, der afrikanischen Schweinepest vorzubeugen und die Ausbreitung durch eine Reduktion der Population zu unterbinden, sollte die Krankheit auch in Österreich auftreten.

Durch finanzielle Anreize soll das Wildschwein als Lebensmittel gefördert werden. Für die Entnahme gibt es 25 Euro, für die Verwertung in der Gastronomie oder Direktvermarktung weitere 25, sagte Schneemann. Auch Nachtsichttechnik wird bei der Jagd, befristet auf ein Jahr, erlaubt. Die Schweinepest sei bereits in Ungarn aufgetreten und hätte für die Landwirtschaft im Burgenland massive Folgen, argumentierte der Landesrat. Sie würde etwa großräumige Handelsbeschränkungen mit sich bringen - "sprich alle Schweine müssen gekeult und entsorgt werden", meinte Schneemann.