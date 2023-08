Bankomaten im Burgenland: Jederzeit Bargeld – aber wo ...?

Mit 92 Geldautomaten pro 100.000 Einwohnern liegt das Burgenland knapp unter dem Bundes-Durchschnitt; zu den 234 Bankomaten im Land werden 43 weitere Geldausgabe-Automaten gezählt. Die Zahlen hat die Wirtschaftskammer Österreich, und sie zeigen letztlich eine hohe Dichte. Dass es jedoch regionale Unterschiede gibt, ist nicht von der Hand zu weisen. So finden sich laut „bankomatsuche.at“ gleich 21 Standorte in Eisenstadt, immerhin acht in Oberwart, ebensoviele in Neusiedl am See und beispielsweise sieben in Güssing.

Der Bedarf in kleineren Gemeinden und abseits der Ballungszentren rief nun die SPÖ auf den Plan: Bundesweit kam vom GVV-Vorsitzenden und Nationalratsabgeordneten Andre-as Kollross die Forderung nach einem Bankomaten pro Gemeinde. Ein Wunsch, der nicht nur in der ÖVP, sondern auch in der Branche, gelinde gesagt, als unrealistisch eingestuft wird.Gesetzliche Verpflichtung? Nicht für alle die LösungPassend zur aktuellen Debatte um den ÖVP-Plan zum „Schutz des Bargeldes“ mittels Verfassung, wollen SPÖ und Gemeindevertreterverband (GVV) die gesetzlich „zum Versorgungsauftrag verpflichten“.

Dabei wird auf eine Umfrage in den Kommunen verwiesen. Als ein weiteres Beispiel in der bundesweiten Kampagne wird das burgenländische Kemeten mit SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Koller angeführt: Die Kosten für den Gemeinde-Bankomaten – wenn auch von keiner Bank, sondern von einem externen Anbieter betrieben – hätten sich zuetzt von 3.500 auf 27.000 Euro pro Jahr erhöht. Der Anbieter wiederum argumentiert seinerseits mit den gestiegnenen Kosten. Für Burgenlands GVV-Präsidenten Erich Trummer ist angesichts dieser Probleme das Versorgungs-Gesetz eine Lösung.

ÖVP-Gemeindebund-Präsident Leo Radakovits verweist auf zahlreiche zusätzliche Behebungs-Möglichkeiten in den Geschäften (POV-Kassen) und sieht viele Fragen. Zudem warnt er davor, dass die Kommunen auf den Kosten sitzenbleiben könnten. Nur die Banken in die Pflicht zu nehmen, sei zu wenig: „Wenn, dann müssen alle an einen Tisch.“

Bankomaten in Zahlen

Im Burgenland gibt es laut den Zahlen der Wirtschaftskammer 234 Bankomaten und 43 weitere Geldausgabe-Automaten.

Mit 92 Automaten pro 100.000 Einwohnern liegt das Burgenland damit nur knapp unter dem österreichischen Durchschnitt von 97 Automaten.

In Österreich wurden im Jahr 2021 zuletzt 8.714 Geldausgabe-Automaten gezählt. Pro Jahr werden an ihnen rund 47 Milliarden Euro behoben.

Im Burgenland kommen rund 540 POS-Kassen („Point of sale“) dazu, an denen man bei Händlern ebenfalls Bargeld beziehen kann.