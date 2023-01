Flüchtlinge: FPÖ Burgenland drängt auf "Asyl-Stopp" und Abschiebungen

Werbung

Untermauert werden die Forderungen mit einer gemeinsam mit der Bundespartei lancierten Kampagne zur "Festung Österreich" - hierzulande ergänzt um den Slogan: "Burgenland statt Morgenland" - und begründet mit der Rekordzahl an Asylanträgen im abgelaufenen Jahr.

"Wir haben horrende Integrationskosten zu schultern für Menschen, die westliche Gesellschaftsformen ablehnen und ein Sicherheitsrisiko darstellen", meinte Landesparteiobmann Alexander Petschnig am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Wie in einer Festung solle sich Österreich daher aussuchen können, wer ins Land kommt. Unterstützung gab es für die Forderung des wahlkämpfenden niederösterreichischen Landesparteichefs Udo Landbauer, wonach 2023 ein "Jahr der Abschiebungen" werden soll. Nach der nächsten Nationalratswahl wollen die Freiheitlichen dafür sorgen, dass diese Forderungen auch umgesetzt werden, so Petschnig.

Kritik übten die Blauen auch am Wärmepreisdeckel des Landes, den Klubobmann Johann Tschürtz als "Hohn" bezeichnete: "Das Burgenland braucht keinen Wärmepreisdeckel, sondern nur Fairness." Das Land sei seit Jahren stromautark, anstatt günstigen Strom anzubieten, werde aber damit ein Geschäft gemacht. Neben einem Antrag für die Aussetzung der Grundversorgung in der nächsten Landtagssitzung kündigte Tschürtz auch einen für einen Strompreis- und Gaspreis-Stopp an.