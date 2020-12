Misstrauensantrag gegen Parteichef Petschnig abgelehnt .

Die internen Turbulenzen in der FPÖ Burgenland reißen nicht ab. In einer Sitzung des Landesparteivorstandes am Samstag haben Funktionäre einen Misstrauensantrag gegen Landesparteiobmann Alexander Petschnig eingebracht. Dieser sei aber einstimmig abgelehnt worden, teilte die FPÖ am Sonntag in einer Aussendung mit.