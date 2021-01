Petschnig mit weiteren Turbulenzen konfrontiert .

In der FPÖ Burgenland rumort es weiter. Am Dienstag hat sich der Güssinger Bezirksparteiobmann Josef Graf zu Wort gemeldet und die Führungsqualitäten von Landesparteichef Alexander Petschnig angezweifelt. In einer Aussendung forderte Graf das Einschreiten der Bundespartei. Petschnig kalmierte im Gespräch mit der APA, es handle sich immer wieder um dieselben Leute - nämlich jene, die am Landesparteitag seinen Gegenkandidaten unterstützt hätten. Er macht jedenfalls weiter.