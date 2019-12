BVZ: Wie geht es der FPÖ? Bei den letzten Wahlen waren die Ergebnisse ja nicht erfreulich.

Hans Tschürtz: Ich konzentriere mich aufs Burgenland. Die Bundespolitik hat im Landtagswahlkampf deshalb keine Relevanz, weil die Koalition von Rot-Blau im Land komplett anders ist. Die Zusammenarbeit ist erstklassig, wir sind Umsetzungs-Staatsmeister.

Wie gehen Sie persönlich mit dem Parteiausschluss von Heinz-Christian Strache um? Sie waren ja immer eng befreundet …

Tschürtz: Dass der FPÖ durch die Ibiza-Geschichte Schaden entstanden ist, das ist erkennbar. Daher stehe ich natürlich hinter dem Beschluss. Es ist auch nicht in Ordnung, dass er 2.500 Euro Mietzuschuss bekommen hat. Aber bei der zweiten Geschichte, wo man HC strafrechtliche Dinge vorwirft, bleibe ich dabei: Die Staatsanwaltschaft ermittelt, es gibt die Gerichtsbarkeit, die zu entscheiden hat, ob es eine strafrechtliche Relevanz gibt.

Befürchten Sie mit der Liste DAÖ nun eine weitere Abspaltung?

Tschürtz: Grundsätzlich dreht sich diese Diskussion um die Wien-Wahl, da will ich mich nicht einmischen. Bundesweit würde ich eine Liste unter Strache aber nicht gutheißen.

Im Land plakatieren Sie das Motto „Weiterarbeiten“. Soll Rot-Blau einfach fortgeführt werden?

Tschürtz: Ich sage immer: Es gibt erstmals eine Bewertungswahl. Die Bevölkerung wird uns am 26. Jänner ein Zeugnis ausstellen. Wenn das gut ausfällt, dann wird, so hoffe ich, die Koalition weitergeführt werden. Wir wollen weiterregieren. Aber man soll sich nicht vorher festlegen.

Kämen für Sie andere Paarungen in Frage? Etwa Türkis-Blau?

Tschürtz: Ich vergönne wirklich jedem, dass er gewinnt, weil es sich jeder in gewisser Weise verdient hat. Bei der ÖVP vermisse ich aber schon eines: Sie bewegt sich sehr oft unter der Gürtellinie, das hat die SPÖ im Burgenland noch nie gemacht. Im Bezug auf die Handschlagqualität weiß ich nicht, ob das mit der ÖVP so ginge wie mit der SPÖ. Aber ausgrenzen will ich natürlich niemanden.

Was wäre, wenn es mit der Verkleinerung der Regierung nur mehr einen Sitz für die FPÖ gäbe?

Tschürtz: Das kann man wirklich noch nicht sagen. Das jetzt zu diskutieren, wäre unklug.

Soll das Wahlergebnis im Burgenland ein FPÖ-Lebenszeichen sein?

Tschürtz: Das kann ich mir gut vorstellen, weil die Politik der SPÖ-FPÖ-Regierung ein Fingerzeig für den Bund sein kann. Die Wahl kann durchaus ein Neustart für beide Parteien auf Bundesebene sein.

Die FPÖ ist auch bei SPÖ-Themen wie Pflege und Mindestlohn auf einer Linie. Die Opposition kritisiert, man wäre „umgefallen“ … Tschürtz: Die FPÖ hat schon in der Opposition ein „Einkommen zum Auskommen“ gefordert. Wir sind zwar von einem Mindestlohn von 1.500 Euro ausgegangen, da gibt es ein bisschen eine Differenz zur SPÖ. Wir haben uns aber trotzdem auf die 1.700 Euro geeinigt, weil die Besoldungsreform aus meiner Sicht hervorragend ist. Ebenso bei der Pflege. Da haben wir uns extra den Evaluierungszeitraum ausbedungen, um Änderungen vornehmen zu können.

Welche Vorschläge sehen Sie als FPÖ-Themen an?

Tschürtz: Der kostenlose Kindergarten wurde zum Beispiel schon 2006 von der FPÖ gefordert und jetzt wurde er umgesetzt. Wir haben sofort nach der Regierungsbildung auch eine Expositurlösung für kleine Schulen gefordert. Und seit fünf Jahren gibt es auch den permanenten Schuldenabbau. Ebenso wurden Doppelgleisigkeiten abgestellt und es gibt nur mehr einen Geschäftsführer in den landesnahen Betrieben.

Die vorgezogene Landtagswahl war auch kein Streit-Thema?

Tschürtz: Das war ein Kompromiss, den man nach dem Ibiza-Video gefasst hat. Der Jänner-Termin war ja schon davor eine Anregung.

Wo sehen Sie in Ihrem Ressort, im Sicherheitsbereich, die größten Änderungen?

Tschürtz: Wir haben im Land jetzt ein eigenes Sicherheits-Ressort, das hat es noch nie gegeben. Das umspannt nicht nur die Blaulichtorganisationen, sondern auch die Neuausrichtung der Landessicherheitszentrale, die Installierung eines Landessicherheitsrates und die Einrichtung von Blackout-Sicherheitsinseln in Gemeinden. Da hat sich sehr viel bewegt.

Die Sicherheitspartner sind für Sie ein Herzstück, wie man sagt.

Tschürtz: Das Projekt entwickelt sich immer weiter, es wurden Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose geschaffen. Wir waren auch in Bayern und haben uns das Modell der Sicherheitswacht angesehen. Wenn wir unser Modell da ein wenig ankoppeln, wo man die Möglichkeit hätte, sich als Pensionist oder in der Freizeit zu engagieren, dann könnte man eine noch größere Geschichte zusammenbringen.

Welche neuen Projekte werden noch auf Schiene gebracht?

Tschürtz: Mit dem Projekt „Res-cue Kids“ gibt es einen Wertschätzungsbeitrag für die Mitglieder von Jugend-Blaulichtorganisationen. Für die Verkehrssicherheit wird mit einer Kampagne auf das Thema Ablenkung im Straßenverkehr hingewiesen. Für das Rote Kreuz werden zwei neue Notarzt-Einsatzfahrzeuge sowie vier neue Rettungswägen mit Teams finanziert. Wichtig ist nach wie vor die Bekämpfung der Schlepper-Kriminalität durch Grenzkontrollen.

Das Thema Migration ist nicht mehr so stark präsent, die FPÖ warnt aber weiter vor einem „Ansturm“. Worauf stützen Sie sich?

Tschürtz: Wenn die Flüchtlings-Einrichtungen in Kroatien und Ungarn dem Druck nicht standhalten, wird es in Österreich schnell wieder zum Thema. Im Burgenland sind wir sehr gut vorbereitet, man muss aber da-rauf aufmerksam machen. Ich will aber keine Angst verbreiten.

Interview: Wolfgang Millendorfer