Der Landesparteivorstand der FPÖ stimmte dem Ausschluss nicht zu. Norbert Hofer, noch in seiner Rolle als Landesparteiobmann, stellte Mitte Oktober den Antrag, den Politiker aus dem Bezirk Neusiedl am See, wegen parteischädigendem Verhalten von der Partei auszuschließen.

Jetzt gerade beginnt der außerordentliche Landesparteitag der Freiheitlichen im Kulturzentrum Güssing. Hier wird die Entscheidung über den künftigen burgenländischen Parteichef fallen. Als Kandidaten haben sich Alexander Petschnig und Geza Molnar aufgestellt.