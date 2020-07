Dass in der burgenländischen FPÖ auch nach dem turbulenten Parteitag im März keine Ruhe eingekehrt ist, davon wussten Insider laufend zu berichten. Jetzt will Ex-Landesobmann und Klubchef Hans Tschürtz die „Stopptaste“ drücken, wie er sagt: Der „Kuschelkurs“ sei zu Ende, er fordert seine Kritiker dazu auf, „Platz für positive Kräfte zu machen“ und kündigte an, auch weiterhin blauer Klubchef im Landtag zu bleiben.

Namentlich nannte Tschürtz Ex-Abgeordneten Manfred Haidinger, der gegen Norbert Hofer zur Obmann-Wahl angetreten war, und Paul Strobl von den FPÖ-Senioren: „Streit ist Suizid mit Anlauf und das gehört abgestellt“, sprach Tschürtz von „Vernaderung“ gegen seine Person. Weil der Streit intern nicht mehr zu klären sei, sei er an die Öffentlichkeit gegangen, sagt Tschürtz. Wie Parteichef Norbert Hofer, der derzeit urlaubt, entscheiden werde, sei ihm überlassen, so Tschürtz: „Nur die Wogen zu glätten, ist mir zu wenig, deshalb habe ich diesen Schritt gesetzt.“ Haidinger war bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht erreichbar, Strobl meinte auf BVZ-Anfrage nur: „Das sind Interna, die nicht in der Öffentlichkeit diskutiert gehören. Das sollte ein erfahrener Politiker wissen.“

Betroffen zeigte sich Tschürtz über persönliche Kritikpunkte, wie etwa mutmaßlich "teuren" Familienurlauben, das lasse er nicht gelten und das sei einer Partei auch "nicht würdig". In 15 Jahren als Landesobmann habe er viel geleistet: "Ich werde nicht zulassen, dass durch solche Streitigkeiten die Partei auf drei oder fünf Prozent schrumpft."

Seine Position als Bezirksparteiobmann in Mattersburg stellte Tschürtz mittlerweile zur Verfügung, wie er bestätigte - um „auch hier neuen Kräften die Möglichkeit zu geben“ und um sich voll auf die Landtagsarbeit konzentrieren zu können. Als geschäftsführender Bezirksobmann übernimmt bis auf Weiteres Christian Spuller.