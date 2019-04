Schriftliche Entschuldigung

Am 3. April sorgte Oggaus FPÖ-Gemeinderat Christian Eissner für bundesweites Aufsehen. In einem Posting auf der nun anscheinend gelöschten Facebook-Seite der FPÖ Oggau bezeichnete er Bundeskanzler Sebastian Kurz neben noch weniger zitierfähigen Aussagen als "rückgratloser Wurm". Kurz hatte zuvor eine Distanzierung der FPÖ von den Gruppe der "Identitären Bewegung" gefordert. Diese steht nun wegen einer Spende des Christchurch-Attentäters in der Kritik. Fast eine Woche später folgt nun die Entschuldigung, die Eissner Laut FPÖ-Aussendung schriftlich mit Stellungnahme ans Bundeskanzleramt geschickt hat.

Tschürtz: "Falsche Worte an falsche Adresse"

Dem zuvor ging ein persönliches Gespräch mit FPÖ-Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz und Landesparteisekretär Christian Ries. Für diese sind nun "die Fronten geklärt". Tschürtz legt Wert auf die Feststellung, dass die FPÖ Burgenland solche Ausdrucksweisen seiner Funktionäre nicht toleriert und auch nicht gewillt ist zur Tagesordnung überzugehen:

„Eissner hat die falschen Schlüsse gezogen und auch die falschen Worte an die falsche Adresse gerichtet. Ihm ist klar, dass er einen Fehler gemacht hat, der sich nicht wiederholen darf. Daher belassen wir es einmalig bei einer Ermahnung.“ FPÖ-Landesparteiobmann Johann Tschürtz

FPÖ-interne Kontrolle der Medienauftritte

Millendorfer FPÖ-Chef Hans Tschürtz

Zur angekündigten Kontrolle der medialen Auftritte seiner Funktionäre versichert Tschürtz: „Wir werden eine Lösung finden, um Entgleisungen vorzubeugen, die den notwendigen Respekt gegenüber politischen Partnern und Gegenspielern vermissen lassen. Mir persönlich ist dieser Respekt wichtig und das muss auch Grundkonsens freiheitlicher Funktionäre sein." Verstöße dagegen sollen Konsequenzen nach sich ziehen:

"Meinungsfreiheit ja, aber innerhalb wohl abgesteckter Grenzen. Wer darüber hinausgeht ist bei uns falsch." FPÖ-Landesparteiobmann Johann Tschürtz

Nachlese: Es handelte sich nicht um Eissners ersten Fauxpas auf Facebook. 2018 teilte die FPÖ Oggau ein Foto, das einen Netflix-Schauspieler verwendet, um Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen: Die BVZ hatte berichet.