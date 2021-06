„Ich kenne mich nicht mehr aus“, sagt Hans Rehling. Der längst dienende FPÖ-Gemeinderat aus Bad Tatzmannsdorf ist seit 45 Jahren Parteimitglied, die Querelen seien aber „nicht mehr Seines“, sagt er. Dass sie mit dem Rückzug von Norbert Hofer als Bundesobmann vorbei sein werden, daran glauben auch im Burgenland nicht alle.

Hofer, dessen Karriere 1994 in der Landes-FPÖ begonnen hatte, überraschte trotz langer Obmann-Debatte und Hickhack mit Parlamentsklub-Chef Herbert Kickl nun auch intern. Er wolle einfach nicht mehr, soll Hofer nach einem Reha-Aufenthalt und einem Gespräch mit seiner Frau gesagt haben.

Zwei Jahre stand der Pinkafelder an der Spitze der Bundespartei, als Landesobmann warf er angesichts der internen Streitereien bald das Handtuch. Dass er nach Ibiza die Partei in Umfragen wieder nach vorne gebracht hatte, lobten auch Kritiker.

„Meine Reise an der Spitze der FPÖ ist zu Ende“, sagte Hofer nun zum Abschied. Im Amt bleibt er als Dritter Nationalratspräsident, eine neuerliche Hofburg-Kandidatur hielt er sich zuletzt noch offen.

„Grünes Licht für die Neuausrichtung“

Was die Nachfolge betrifft, kann sich Burgenlands FPÖ-Chef Alexander Petschnig, der stets betont hatte „mit beiden zu können“, auch mit dem „kantigen“ Kickl-Kurs anfreunden: Er interpretiert Hofers Abgang als „grünes Licht für eine mögliche Neuausrichtung“, der man sich im Land nicht verschließen werde.

Pro Kickl ist auch Mario Jaksch, FPÖ-Obmann in Petschnigs Heimatbezirk Neusiedl am See: Er ist „froh, dass das Geplänkel jetzt vorbei ist.“ In Jennersdorf sieht Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej ebenfalls keinen Grund zur Beunruhigung: „Zwei solche Top-Leute haben nicht viele. Ein gewählter Parteiobmann ist sowieso immer zu unterstützen.“

Die Nachfolgefrage bringt das blaue Urgestein Edi Nicka im BVZ-Gespräch auf den Punkt: „Will man totale Oppositionspolitik, wird man Herbert Kickl nehmen. Will man wieder den Schritt in die Regierung wagen, dann braucht es Alternativen, die mit Mario Kunasek, Manfred Haimbuchner oder Dominik Nepp da sind.“ Aus der Seele spricht manchen auch Landtagsklub-Chef Hans Tschürtz, der meint: „Man sollte nun keine Namen nennen und einige Nächte drüber schlafen.“