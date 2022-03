Aschermittwoch-Messe und Schweigemarsch für Ukraine

Bischof Zsifkovics lädt – angesichts des Kriegs in der Ukraine – am heutigen Aschermittwoch zum Gottesdienst im Martinsdommit anschließendem Schweigemarsch zum Friedensdenkmal und Mahnmal bei der Magdalenen-Kapelle in Eisenstadt. Hunderte Menschen sowie die Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landtagspräsidentin Verena Dunst, ÖVP-Chef Christian Sagartz und Bürgermeister Thomas Steiner folgten seinem Aufruf.

Lesezeit: 2 Min Markus Kaiser